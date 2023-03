Una folla tra ricordi e lacrime per Enzo

Una folla composta quella che ieri ha voluto rendere omaggio a Enzo Monachesi, l’ex presidente Sib Confcommercio, ex assessore ai Lavori Pubblici e presidente del Consiglio comunale deceduto a 53 anni dopo aver combattuto con dignità per un anno contro un male. Una notizia che ha lasciato sotto choc la spiaggia di velluto nonostante le moglie Patrizia e le figlie Veronica e Federica avevano lasciato un messaggio sul profilo Facebook dell’ex assessore chiedendo riserbo in quanto le condizioni si erano aggravate. Dopo poche ore è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire: "Enzo si è tuffato in un altro mare". Da quarantotto ore il profilo di Monachesi è sommerso da messaggi, che arrivano da migliaia di persone, molti anche i clienti del suo stabilimento balneare che da ogni parte d’Italia lo ricordano con affetto. Un mare di affetto, come quel mare che lui ha sempre amato. Oggi alle 15, nella chiesa di Santa Maria della Neve – Portone, saranno celebrati i funerali. Ma ieri, in tantissimi hanno raggiunto la camera ardente allestita nella sala del commiato di via Cellini e ancora di più sono state le persone che hanno continuato a ricordarlo sul web: "Ciao Enzo, purtroppo nella vita ci sono alti e bassi, ma certi legami restano indissolubili, ora te ne sei andato e solo i miei ricordi rimangono: dai viaggi in Svizzera a Ginevra dove vivevi, alla prima volta che hai incontrato i genitori di Patty in cui mi hai obbligato a presenziare, alle risate con il sindaco il giorno del tuo matrimonio, alle corse in macchina quando dovevano nascere le tue figlie ,alla mitica serata dove mi hai chiamato dicendo e poi… ‘vieni al mare che ti offro il caffè’ invece mi rifilavi le fioriere di cemento da montare, al viaggio in riviera toscana dove mi hai fatto girare tutte gli stabilimenti balneari della zona di Viareggio e poi tante altre..., Rip amicofratello" il ricordo di Carlo Quadraroli.