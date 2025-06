"Una foresta sul muro che contiene il Giano"

"C’è una foresta sul muro di contenimento del fiume Giano a Fabriano". A prendere posizione il consigliere comunale Pino Pariano che chiede un intervento immediato dell’Amministrazione comunale. "Chi amministra la nostra bellissima città dovrebbe fare meno chiacchiere e più fatti – continua . Evidentemente nessuno dei consiglieri di maggioranza che amministrano Fabriano vive la città. Di conseguenza non vedono le cose che non vanno e su cui bisognerebbe, immediatamente, intervenire. Nel caso specifico, mi riferisco appunto al muro di contenimento del fiume Giano nel tratto cittadino. Osservandolo, sembra di trovarsi nel bel mezzo di una foresta perché nel corso del tempo si è venuta a creare una folta vegetazione la cui caduta potrebbe ostruire il corso dell’acqua impedendo il regolare deflusso e conseguenti rischi per la sicurezza. L’Amministrazione comunale dovrebbe smetterla di riempirsi la bocca di belle parole e passare prima possibile ad adoperarsi per risolvere i tanti problemi che questa città presenta".