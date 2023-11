Una frantumatrice "fai da te" per sistemare strade e buche

Strade ammalorate e piene di buche, l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, pensa a una soluzione fai-da-te per rendere più efficienti gli interventi e soprattutto risparmiare sul fronte delle manutenzioni straordinarie. Ieri mattina una frantumatrice a freddo di ultimissima generazione messa a disposizione per una prova tecnica è entrata in azione in via Trieste. Nel giro di un’ora, comprese le operazioni complessive di transennamento e così via, un terzo dedicato all’intervento specifico, la macchina speciale è intervenuta su un tratto stradale di una decina di metri di lunghezza frantumando il vecchio asfalto per poi, attraverso una mescola additiva, ricreare uno strato di bitume da applicare come tappeto sulla carreggiata. In pratica lo stesso tipo di intervento che di solito viene svolto dalle ditte in appalto o all’interno di accordi quadro che però hanno dei costi e soprattutto presentano ogni tanto delle beghe amministrative e contabili. Tombolini vorrebbe acquisire quella macchina, visionata il mese scorso assieme al suo staff durante la fiera Ecomondo a Rimini: "Prima di acquistarla e dunque di passare all’esame della giunta, ho chiesto ai vertici della ditta la possibilità di prendere quella fresatrice in noleggio operativo per tre mesi per capire se lavora bene e se il personale delle manutenzioni _ spiega Tombolini _. Vediamo anche il prezzo della macchina e poi prenderemo una decisione tutti insieme. Averla a disposizione in magazzino e poterla usare 8 ore al giorno ci consentirebbe di intervenire in tempo reale nelle situazioni più critiche dell’asfalto. La macchina frantuma e i detriti, con l’additivo chimico, possono essere riutilizzati per sistemare la stessa strada e tappare le buche. Potremmo essere più efficienti e liberi senza stare appesi agli appalti. Roma e altri Comuni italiani si sono già mossi in tal senso con la stessa ditta (la Simex, ndr.)".