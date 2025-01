"Una garanzia anti truffe. In tanti stanno valutando"

Mancano ancora sei mesi all’estate e Senigallia, dove trovare una casa in affitto con un contratto a lungo termine è praticamente impossibile, è già partita, anche via social, la caccia alla casa vacanze. Gli affitti estivi assorbono ancora una bella fetta di turismo, anche se ormai da qualche anno il trend sta cambiando: "Sono sempre meno le persone che scelgono ‘la villeggiatura’ – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi – le ‘ferie brevi’ molti preferiscono trascorrerle in una struttura, in modo da avere a disposizione ogni tipo di servizio. Ma ci sono anche famiglie numerose che, affittando una casa trovano un grande risparmio, o anche chi preferisce la casa per sentirsi più libero". Affitti regolari, ma anche affitti in nero, con il rischio di cadere in una truffa: "Il Codice Identificativo Nazionale è sicuramente una garanzia per chi cerca una casa in affitto – prosegue – e molti staranno facendo le opportune verifiche per valutare se gli conviene o meno iscriversi. Come per gli alberghi, l’iscrizione è necessaria se si vuole lavorare tramite portali on line. Sicuramente la fetta di mercato delle case vacanze è ancora molto alta e a queste si sono aggiunti anche i b&b, aumentando così la proposta".

La Spiaggia di velluto resta in attesa dei dati ufficiali per vedere se è stato raggiunto il milione di presenze e i conteggi in ultima fase, riguardano proprio le case vacanze: sempre più proprietari preferiscono affittare l’abitazione per periodi brevi, piuttosto che a lungo termine, per evitare di intercorrere in problematiche che riguardano inquilini morosi.