Una gestione al bivio. Il Lazzabaretto è un rebus: "Manca ancora il bando"

La prossima estate ci sarà ancora il Lazzabaretto alla Mole Vanvitelliana? Gestito dall’Arci, da quasi 30 anni, per l’esattezza 28, il Lazzabaretto è un presidio di socialità e cultura. Con vista sul porto e sulla cattadrale, per tre decadi ha consentito di partecipare ad attività culturali gratuite, bere a prezzi popolari e mangiare il proprio cibo, secondo la pratica BYOF (Bring Your Own Food: "porta il tuo cibo"). Soltanto per un’estate, nel 2003, il Lazzabaretto fu costretto a chiudere per lavori. Allora l’amministrazione comunale consentì all’Arci di trasferirsi temporaneamente al Parco Belvedere di Posatora, dove peraltro inaugurò la consuetudine di allestire un punto ristoro, che tuttora continua, accogliendo altre migliaia di cittadini e cittadine ogni estate. Non solo incontri, presentazioni, concerti, piccoli spettacoli dal vivo hanno allietato le estati anconetane ma anche le proiezioni cinematografiche, grazie all’impianto montato nel canalone della Mole Vanvitelliana. Che ne sarà di tutto ciò, dato che la concessione è scaduta lo scorso anno? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Michele Cantarini, che, oltre a essere il presidente dell’Arci di Ancona Falconara Castelfidardo Chiaravalle Osimo (circa 6mila soci), è anche il presidente dell’Arci Marche (circa 18mila soci), nonché membro dell’Osservatorio legislativo dell’associazione.

Che ne sarà del Lazzabaretto, presidente? "Noi siamo pronti a gestirlo ancora, ma stiamo aspettando il bando di concessione, che non è ancora uscito. Negli scorsi mesi sono stato in contatto con la dirigente del servizio Cultura, perché la volontà era di farlo uscire prima del solito. L’ultimo incontro è avvenuto a gennaio. Ancora siamo in tempo perché siano rispettati i tempi previsti, ma il bando deve uscire entro metà marzo, così per metà aprile si potrebbe determinare chi sarà l’aggiudicatario".

Ne avete parlato con la nuova assessora alla cultura, Marta Paraventi? "Ho chiesto appuntamento: sto aspettando; forse arriverà per la settimana prossima".

In passato quando uscì il bando? "Tradizionalmente è uscito sempre in ritardo. Anche a fine marzo; una volta persino a maggio, ma parliamo di molti anni fa. La concessione di solito è triennale, tranne che per l’ultimo bando, che uscì in pieno Covid, quindi per tutelare l’operatore fu estesa a cinque anni".

Sul nuovo bando cosa sapete? "Nulla. Non so se sarà solo per associazioni o solo per commerciali. Non so se ci sarà il cinema o non ci sarà. È urgente che il bando esca perché, se includerà l’arena cinema, per allestirla occorre tempo: bisogna fare richiesta al Suap, alla commissione di pubblico spettacolo e molto altro ancora".

Voi parteciperete? "Ma certo, se sarà possibile: se fosse un bando per attività esclusivamente commerciali, non potremmo partecipare. Se invece, anche qualora fossero ammessi soggetti diversi dalle associazioni, il bando avesse comunque una valenza socio-culturale, potremmo concorrere. Siamo in attesa di vedere come sarà costruito".