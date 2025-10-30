Una giornata da ricordare. E la B parla anconetano

Sabato da ricordare per le tre squadre maschili. Tutte vincenti, a partire dalla nuova capolista solitaria del girone D di B, Osimo, che finora ha perso solo un punto per strada. I senza testa sabato hanno fatto la voce grossa a Macerata. "Una vittoria importante su un campo ostico – afferma coach Giganti –. Nei primi due set abbiamo giocato un livello di pallavolo molto alta, poi è arrivata la loro reazione unita a qualche nostro errore, ma nel quarto siamo stati bravi a a rimanere concentrati e con il giusto atteggiamento siamo riusciti a chiuderla".

Sempre dal Maceratese torna con due punti la Sabini che centra la prima vittoria in campionato "dopo un’altalena di set, tra ottime prestazioni e cali di concentrazione. Siamo riusciti a prendere i 2 punti al tie break nonostante il 14-10 avversario. La capacità della squadra di aiutarsi reciprocamente nel peggior momento di difficoltà è stato un fattore determinante di cui fare tesoro. Sabato attendiamo Ravenna, un team giovane, in crescita e che, se in ritmo, può esprimere una pallavolo di buonissimo livello. Sarà fondamentale mantenere la massima intensità sin dai primi palloni".

Quella che ha tenuto Loreto a Bologna mettendo il bavaglio a una squadra imbattuta. "Una grande prestazione tecnica e di carattere. Ho fatto i complimenti ai ragazzi – dice coach Iurisci -. Dopo il ko di Macerata ho visto tanta voglia di riscatto".

Domenica l’esordio casalingo al Pala Cardinali (PalaSerenelli non ancora disponibile) con capienza limitata a 100 posti compresi gli atleti. La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Nova Volley. "Spiace non poter avere l’abbraccio di tutto il nostro pubblico – dice il tecnico di Loreto – ma giocare in casa è sempre emozionante. Vogliamo i 3 punti".