Una giornata dedicata a Linux

Torna in città, celebrando due decenni di attività, la principale manifestazione italiana dedicata a Linux, ossia al software libero, alla cultura aperta e alla condivisione: decine di eventi in tutta Italia, centinaia i volontari coinvolti e migliaia i visitatori per officiare insieme la libertà digitale. Dal 2001 la manifestazione è organizzata in tutta Italia e a Fabriano dal 2003. "A Fabriano il gruppo di software Libero Pdp ha da sempre avuto un’attenzione territoriale per la giornata, per questo sono state coinvolte le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici, le fondazioni, le imprese del territorio – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa, che si terrà sabato al Cag Fuori le mura –. Abbiamo anche reso reale nel nostro territorio il progetto educativo Doors, approvato dall’impresa sociale Con i bambini srl, con altri ventidue partner sul territorio nazionale, tra i quali le scuole medie statali Marco Polo di Fabriano, Carloni di Cerreto D’Esi e Mattei di Matelica". La giornata inizierà alle 9 con un video introduttivo e a seguire il gioco "Tap The Button!", a cura di Andrei, Dawid, Azzurra e Luca. Si proseguirà poi per tutto il pomeriggio con i numerosi relatori.