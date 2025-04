Una giornata dedicata a Piergiacomo Beer

Una giornata in onore di Piergiacomo Beer, lo storico presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche che è venuto a mancare lo scorso gennaio. L’Ordine ha organizzato per giovedì 11 aprile un convegno in sua memoria che si terrà al Teatro delle Muse con inizio alle ore 9.30.

Piergiacomo Beer è stato presidente dell’Ordine regionale dal 1995 al 2005 e componente del Consiglio nazionale dei geologi dal 2006 al 2010. Avrebbe compiuto 87 anni a marzo. Il convegno intende ripercorrere il suo impegno ordinistico e il lungo cammino che ha portato la professione del geologo a essere riconosciuta come presidio tecnico e sociale fondamentale per la sicurezza del territorio.