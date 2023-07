Un’attenzione in più per cani e gatti arriva dall’amministrazione comunale. Una giornata dedicata agli animali per fare informazione e formazione ai cittadini, rispondere alle domande, chiarire dubbi, illustrare le normative, divulgare comportamenti corretti sia verso gli animali di affezione sia da tenere nel caso di eventuali incontri con animali selvatici. È la proposta scaturita al termine dell’incontro conoscitivo con le associazioni che si occupano della tutela degli animali che si è svolto ieri in Comune, su iniziativa dell’assessore Orlanda Latini che, tra le diverse deleghe, ha quella della Tutela degli animali. Un incontro pubblico da programmare dopo l’estate e una serie di azioni comuni per migliorare la convivenza tra persone e animali ‘domestici’, per fronteggiare gli abbandoni e per contenere il numero delle cucciolate e quindi limitare il fenomeno dei gatti randagi. Assieme all’assessore Latini erano presenti i consiglieri Carla Mazzanti, veterinaria, e Silvia Fattorini, della V Commissione consiliare. Presenti le principali associazioni di settore.