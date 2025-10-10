Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto dopo l'incidenteBoati Maestra 24 anniMarche risiko giuntaSuperbonusChef emiliano romagnoli
Acquista il giornale
CronacaUna giornata dedicata all’adozione dei cani. Poi spazio anche ai gatti
10 ott 2025
REDAZIONE ANCONA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Una giornata dedicata all’adozione dei cani. Poi spazio anche ai gatti

Una giornata dedicata all’adozione dei cani. Poi spazio anche ai gatti

Tutto pronto per la seconda edizione anconetana di "Finalmente a casa!". Domenica decine di cani, provenienti da diversi rifugi della...

Tutto pronto per la seconda edizione anconetana di "Finalmente a casa!". Domenica decine di cani, provenienti da diversi rifugi della...

Tutto pronto per la seconda edizione anconetana di "Finalmente a casa!". Domenica decine di cani, provenienti da diversi rifugi della...

Per approfondire:

Tutto pronto per la seconda edizione anconetana di "Finalmente a casa!". Domenica decine di cani, provenienti da diversi rifugi della regione, si presenteranno al pubblico sul palco di piazza Roma alla ricerca di una famiglia che li adotti. Diretto e presentato da Matteo Greco, l’evento, alla seconda edizione, ha come protagonisti i cani attualmente ospitati presso i canili di Ancona, Fermo, Falconara, Senigallia, Osimo e Moie di Maiolati. Una iniziativa che non si limita alla promozione delle adozioni: sono previste, infatti, fin dal mattino una serie di iniziative e altri punti informativi.

Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alla Tutela degli Animali, Orlanda Latini, gli esperti sul palco introdurranno varie tematiche attinenti il mondo canino, dalle cure alle vaccinazioni, alla corretta alimentazione e alcuni volontari testimonieranno esperienze in favore dell’adozione dei cani. Successivamente verranno presentati i cani disponibili per l’adozione e verranno eseguite alcune dimostrazioni. Coloro che hanno già adottato cani, previsa iscrizione sul posto, potranno sfilare con i loro animali preferiti e raccontarne la storia. Uno spazio sarà dedicato anche ai felini: per la prima volta verranno proposti sullo schermo video e foto di gatti, ospitati nelle pubbliche strutture, al fine di promuovere anche la loro adozione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AnimaliCani