Una giornata dedicata all’adozione dei cani. Poi spazio anche ai gatti

Tutto pronto per la seconda edizione anconetana di "Finalmente a casa!". Domenica decine di cani, provenienti da diversi rifugi della regione, si presenteranno al pubblico sul palco di piazza Roma alla ricerca di una famiglia che li adotti. Diretto e presentato da Matteo Greco, l’evento, alla seconda edizione, ha come protagonisti i cani attualmente ospitati presso i canili di Ancona, Fermo, Falconara, Senigallia, Osimo e Moie di Maiolati. Una iniziativa che non si limita alla promozione delle adozioni: sono previste, infatti, fin dal mattino una serie di iniziative e altri punti informativi.

Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alla Tutela degli Animali, Orlanda Latini, gli esperti sul palco introdurranno varie tematiche attinenti il mondo canino, dalle cure alle vaccinazioni, alla corretta alimentazione e alcuni volontari testimonieranno esperienze in favore dell’adozione dei cani. Successivamente verranno presentati i cani disponibili per l’adozione e verranno eseguite alcune dimostrazioni. Coloro che hanno già adottato cani, previsa iscrizione sul posto, potranno sfilare con i loro animali preferiti e raccontarne la storia. Uno spazio sarà dedicato anche ai felini: per la prima volta verranno proposti sullo schermo video e foto di gatti, ospitati nelle pubbliche strutture, al fine di promuovere anche la loro adozione.