"Una giornata della pace green"

Giornata della pace più green ed economicamente sostenibile, scendono dagli oltre 2mila dello scorso anno a 200 i palloncini che venerdì i bambini delle scuole primarie faranno volare in cielo alle 12 da piazza Federico II, con i loro messaggi e disegni.

"Probabilmente questo sarà l’ultimo anno con i palloncini lanciati in cielo – spiega l’assessora alla Partecipazione Loretta Fabrizi – al vaglio nuove idee per lanciare lo stesso forte messaggio".

Quest’anno c’è una novità simbolica importante che nasce dai due assessori Loretta Fabrizi e Alessandro Tesei: il legame fra sport e pace segnato dalla presenza, al corteo da piazza Pergolesi (ore 11) a piazza Federico II dove saranno lanciati i palloncini, delle atlete della ginnastica ritmica e artistica delle associazioni e società Fantasy, Libertas e Uisp. Avranno in mano i loro nastri come la ragazzina che nel graffito di Bansky, volteggia sopra una voragine causata dalle bombe in Ucraina. L’immagine è tratta dal recente reportage realizzato, insieme a Pierpaolo Mittica, proprio dall’assessore jesino Alessandro Tesei. La giornata della Pace proseguirà alle 17 a Palazzo dei Convegni con Paola Bellesi, storica e critica dell’arte, già docente di Etica a Brera e all’Accademia di Belle Arti di Macerata per parlare di "Profezie di Pace" come spiega il coordinatore della Consulta per la Pace cittadina Mostafa Drissi, accanto a tutti gli organizzatori.

sa.fe.