Una giornata per i poveri. Un pasto caldo e il taglio dei capelli ai mendicanti

Un pasto caldo, vestiti nuovi, generi alimentari e un taglio di capelli, tutto gratuito. Si è tenuta venerdì, nel giorno della festa della Madonna, una giornata solidale che ha unito una associazione che si occupa di servizi di trasporto sanitario, volontari che dedicano tempo a senzatetto e persone bisognose, la mensa del povero e un parrucchiere. Dalle 9 alle 13 hanno accolto persone in difficoltà economica e homeless per regalare loro una giornata diversa. Nella sede della Misericordia, a Torrette, sono arrivati in più di cinquanta, accolti da Patrizia Guerra, Marco Lorenzini, Maurizio Biagini, Micheal Soldato, Iuliana Colvaciuc e Stefano Caporelli. Come giornata per la solidarietà è stata scelta quella festiva perché è nei giorni di festa che le persone bisognose si sentono più sole. Con il passaparola e l’appoggio di suor Settimia della mensa del povero sono stati invitati alla giornata tutti coloro che dalla vita non hanno più niente, vivono per strada o in qualche centro accoglienza o in strutture di appoggio. Gli ultimi che per un giorno hanno potuto riassaporare il calore di un piatto caldo. Per loro è stato cucinato un minestrone. Poi chi ha voluto si è potuto tagliare i capelli gratuitamente. Alla Misericordia sono arrivate anche famiglie conosciute da Guerra, la mamma coraggio che si dedica da quasi due anni ai senzatetto, a cui sono stati donati dei pacchi alimentari messi a disposizione da diversi imprenditori della città. C’è chi ha fatto arrivare anche un furgoncino pieno di viveri. Parte della raccolta è stata distribuita ai bisognosi, il resto resterà in sede alla Misericordia che si è impegnata a fare avere quanto rimasto a suor Settimia che ne farà buon uso. Distribuiti anche vestiti per passare l’inverno un po’ più al caldo. Dietro ai volti delle persone arrivate alla giornata solidale si è riacceso un sorriso e una speranza che la vita può dare loro ancora molto. Ad aiutare nell’organizzazione anche Stefano Caporelli dell’Accademia di pugilato di Ancona. Un imprenditore che ha portato generi alimentari si è offerto anche di trovare lavoro ad alcuni bisognosi. Tra i donatori ci sono stati anche la direttrice dell’Inrca Maria Capalbo e il supermercato di Piazza Salvo d’Acquisto. ma. ver.