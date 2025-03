Una giornata per Lorenza Cingoli: "Nel nome dei libri per ragazzi"

Una giornata di incontro attorno all’ultimo lavoro dell’anconetana Lorenza Cingoli, una delle maggiori autrici italiane di letteratura per ragazzi e ragazze, prematuramente scomparsa nel 2023. L’iniziativa, in programma domani, è organizzata da Istituto Storia Marche, Festival ‘Leggetevi Forte’, Libri d’Amare e Associazione Children of Sciesopoli, con la collaborazione di The Mole e del Liceo Artistico Edgardo Mannucci, e il coordinamento di Ossigeno.

La giornata si svolge in due differenti momenti. La mattina (dalle ore 9.30 alle 12.30) è dedicata alle studentesse e agli studenti dell’Istituto Mannucci, che assisteranno alla presentazione del libro ‘Casa libera tutti’ di Lorenza Cingoli, introdotto da Enrico Grisanti, in rappresentanza dell’associazione Children of Sciesopoli, dall’ex assessore alla cultura Paolo Marasca, il quale, legato da una profonda amicizia a Lorenza Cingoli, ha coordinato l’intera iniziativa, e dall’autore e attore teatrale Andrea Caimmi.

Il pomeriggio, a partire dalle ore 17, si svolgerà invece l’incontro curato dall’Istituto Storia Marche dal titolo ‘La Shoah dei bambini’. Dopo un ricordo di Lorenza Cingoli, interverranno il professor Roberto Giulianelli dell’Università Politecnica delle Marche, per introdurre l’incontro da parte dell’Istituto Storia Marche, la professoressa Barbara Montesi dell’Università di Urbino, responsabile scientifica dell’Istituto Storia Marche, e il professor Bruno Maida, dell’Università di Torino, in un collegamento da remoto. Con loro, Enrico Grisanti dell’associazione Children of Sciesopoli.

Lorenza Cingoli (1965-2023), che ha sempre mantenuto un legame molto stretto con la propria città, è stata una scrittrice, sceneggiatrice e autrice di testi di letteratura per ragazzi, ed è nota inoltre per essere stata ideatrice e autrice di programmi televisivi storici come l’Albero Azzurro e la Melevisione. ‘Casa libera tutti’, l’ultimo romanzo che ha affidato alla casa editrice Salani, racconta una storia vera ambientata a Sciesopoli, la casa di Selvino, in provincia di Bergamo che, dopo essere stata considerata colonia modello per la formazione dei giovani balilla, ospitò e letteralmente riportò alla vita circa 800 bambini ebrei orfani scampati alla Shoah. Il coordinamento delle varie iniziative è di Ossigeno, progetto culturale nato lo scorso anno nel capoluogo marchigiano.

Marasca parla di "una delle figure più importanti della scrittura per ragazzi, soprattutto televisiva. Insieme ad altri ha inventato la ‘Melevisione’, programma con cui sono cresciute intere generazioni. Lei ne è stata autrice per tanto tempo. E’ stata importante anche per Ancona. Sia lei che il padre Giulio Cingoli hanno rappresentato delle punte di diamante per la città. A Milano entrambi hanno portato tanti artisti marchigiani. Lorenza era un’amica. Sono cresciuto con lei. Quando sono andato a studiare a Milano ho abitato per un po’ a casa loro, e lei mi ha fatto da Virgilio, introducendomi in un mondo in cui poi ho continuato a vivere. A me lei ha dato tantissimo".