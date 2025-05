Una giornata storica. Ecco il volto di San Ciriaco. La morte resta un mistero. E’ il più antico d’Occidente

San Ciriaco era un uomo di corporatura robusta, alto circa 1 metro e 75, deceduto oltre i 60 anni di età dopo terribili torture. Questi erano i dati emersi nell’ultima ricognizione eseguita nel 1979 sul corpo del santo patrono di Ancona e da allora la scienza ha fatto passi da gigante tanto che l’ultima ricognizione, avviata nel 2023, ci porta oggi a conoscere molte più cose sulla vita di San Ciriaco. Grazie all’intelligenza artificiale possiamo vedere anche il suo volto e ascoltare la sua voce. A svelarlo l’incontro che si è svolto in Cattedrale nel corso del quale sono stati resi noti i risultati degli esami svolti dai prof Gino Fornaciari e Antonio Fornaciari della Divisione di Paleopatologia Dipartimento di Ricerca e Traslazione e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia Università di Pisa e dal prof Andrea Giovagnoni, Ordinario di Radiologia della Politecnica e Direttore del Dipartimento di Scienze radiologiche dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

Commoventi le immagini proiettate di tutte le procedure di traslazione e degli esami eseguiti dopo cinquant’anni dalla precedente. "Esami che allora non era possibile fare – ha detto il prof Antonio Fornaciari – Tra le grandi novità c’è la datazione assoluta del corpo del Santo che, confermando la tradizione ageografica, stabilisce al 90% delle probabilità sia vissuto tra la prima metà del IV secolo e l’inizio del V secolo d.C. E’ una enorme novità perché attesta il fatto che si tratta del più antico corpo mummificato di santo conservato in Occidente. E’ un unicum. Gli studi fatti sugli isotopi stabili per determinare l’alimentazione hanno dimostrato che in vita aveva una alimentazione molto ricca compatibile con un individuo di elevato status sociale con un apporto proteico notevolissimo". Un altro elemento molto importante è dove visse veramente San Ciriaco. "Attraverso l’esame dello smalto dentario – ha proseguito il prof Fornaciari – possiamo stabilire che la sua area di origine è compatibile con alcune aree dell’Italia centro-meridionale, come alcune delle Marche, ma allo stesso tempo lo è per alcune aree della Palestina del nord, la Galilea, non entrando in contraddizione con la tradizione agiografica".

Il professore ha poi tenuto a sottolineare che nel 1979 erano state trovate ingenti quantitativi di piombo, in sintonia con la tradizione che vuole il patrono morire dopo essere costretto a bere piombo fuso, ma dagli esami alla fluorescenza GX eseguiti dal CNR di Pisa "i livelli del piombo non sono particolarmente elevati, sono compatibili con ciò che in genere si rinviene in corpi conservati in necropoli. Non è morto dunque a causa di avvelenamento da piombo, né a causa di introduzione di piombo fuso come alcune ‘vite’ di San Ciriaco riportano".

Quindi come è morto il patrono di Ancona? "Soffriva della malattia dish, che colpisce la colonna vertebrale e provoca una certa rigidità, ma non causa morte – aggiunge Fornaciari – Ha varie lesioni e fratture ma sono pre-mortem. Ha una frattura del collo del femore destro che risale a due anni prima della morte e che lo rendeva claudicante. La causa certa del decesso non è emersa, non aveva malattie croniche che l’hanno ucciso, poteva aver avuto delle malattie acute, ma ciò può essere evidenziato solo da uno studio di carattere paleomolecolare, che è ancora in corso".

Esami radiologici allora eseguiti con macchinari portatili lontani anni luce da quelli usati dal prof Giovagnoni che ha permesso di "escludere la frattura del cranio. E’ stata dimostrata una alterazione della colonna vertebrale abbastanza tipica nelle persone di quel tempo con una alimentazione non perfettamente corretta". Tutti questi dati forniti ad un sistema di IA hanno permesso di far vedere il volto, il corpo e ascoltare la voce di San Ciriaco che ha salutato in greco, la lingua parlata al tempo, e poi in italiano.