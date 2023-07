Una Giunta "d’oro" Al sindaco 11mila euro, sette agli assessori "Ora non accettateli"

di Pierfrancesco Curzi

Amministrazione mia quanto mi costi! Stipendi di sindaco e giunta, aumento delle sedute delle Commissioni e incarichi fiduciari. Sono stati i soldi a caratterizzare la prima, vera seduta del consiglio comunale. Opposizione sul piede di guerra su tutti i fronti, a partire dal drastico aumento degli emolumenti per la giunta: Daniele Silvetti, primo cittadino, dal 2024 percepirà oltre 11mila euro lordi al mese (nel 2023 lo stipendio tabellare è di poco superiore a 9mila euro), il vicesindaco, Giovanni Zinni 8.280 euro (da 6.820 euro) e gli altri otto assessori 6.624 euro (5.456 euro nel 2023).

Numeri da capogiro per degli amministratori di un comune di meno di 100mila abitanti, sebbene è giusto ricordare che l’aumento in busta paga, il doppio praticamente agli anni scorsi, è stato deciso nel 2021 dal governo centrale dell’epoca guidato da Mario Draghi.

La precedente giunta, guidata da Valeria Mancinelli, aveva ratificato il provvedimento e fino a qui nulla di strano. La querelle ieri in aula è sorta quando il consigliere del Pd Giacomo Petrelli. Il giovane esponente Dem ha ricordato le parole urlate dall’attuale assessore Daniele Berardinelli durante il consiglio comunale dello scorso anno quando il provvedimento fu spiegato, giustificato e votato dall’allora maggioranza di centrosinistra: "Non è obbligatorio accettare quelle cifre, rinunciate e in coerenza riducetevi lo stipendio, altri amministratori lo hanno fatto" disse Berardinelli e le cronache del tempo lo riportarono. Di fatto Berardinelli, così come tutti gli altri assessori della squadra di Silvetti, a parte iniziative personali di beneficenza, non hanno alcuna intenzione di ridursi lo stipendio: "Eravate contrari a quell’aumento e adesso non lo siete più, come mai? La coerenza è un valore importante" ha arringato nella sua interrogazione Petrelli. Fino a qui i soldi extra budget comunale che non tocca il bilancio comunale, poi si entra nelle vicende strettamente locali, come ad esempio gli incarichi esterni fiduciari (articolo 90) voluti dal sindaco.

Tre posizioni: capo di gabinetto, addetto staff e consigliere e segreteria particolare del sindaco. Costeranno 153mila euro l’anno che, moltiplicati per i cinque anni della legislatura, fanno oltre 800mila euro. Una cifra non da poco, considerando che la passata amministrazione di ‘articoli 90’ ne aveva assunti soltanto uno. Il Comune ha diffuso l’avviso per la presentazione delle candidature che scadrà il 17 luglio prossimo, sebbene quei posti, di fatto, siano già stati assegnati. Uno, in particolare, quello a Francesco Bastianelli, a lungo in lizza per la presidenza del consiglio, poi finita a Simone Pizzi, e che svolgerà un ruolo specifico sul fronte del Pnrr. C’è infine un terzo capitolo economico molto importante. La giunta Silvetti ha deciso di aumentare le Commissioni da 7 a 8. "Quando, nel 2018, il sindaco Mancinelli aumentò le stesse da 6 a 7 alcuni consiglieri allora di minoranza, Tombolini e Ausili in particolare, gridarono allo scandalo" ha tuonato la capogruppo Pd, Susanna Dini. Polemiche politiche a parte, è bene ricordare che una commissione in più significherà un aggravio di costi, tra i 500 e gli 800 euro a seduta.

Tenuto conto che ogni commissione si riunisce in media un paio di volte al mese, moltiplicando per undici mesi (agosto l’assemblea è in ferie), poi per i cinque anni della legislatura e il tutto per le otto commissioni si tratta di costi abbastanza ingenti: da un minimo di 55mila euro a un massimo di circa 90mila euro per una sola commissione.