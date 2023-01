"Una giunta in rosa senza politici di professione"

Un’ancora e un falco. Ecco le due liste civiche con cui si candida a primo cittadino di Falconara Marco Baldassini, oggi già membro del consiglio comunale.

Baldassini è stato il primo ad indire una sorta di pre-campagna elettorale: i primi di ottobre, infatti, aveva avanzato la sua candidatura alla guida di Falconara battendo tutti sul tempo. Ora l’impegno si concretizza a 360 gradi con una discesa in campo che diventa concreta.

Il manifesto con i due simboli è pronto e ieri sera doveva essere affisso in via Flaminia, al distributore davanti a Buffetti. Per i nomi delle liste che lo sostengono bisognerà aspettare fine mese, con la presentazione ufficiale ai cittadini, in un incontro pubblico, la cui data dovrebbe essere quella del 28 gennaio a meno di ritardi.

"Venite a conoscerci" esorta il manifesto. Baldassini, 46 anni, comandante di Marina mercantile, annuncia già che la sua "sarà una giunta in rosa" e rivelerà i nomi degli assessori che ha in mente lo stesso giorno che si presenterà con le due liste, molto in anticipo quindi e in controtendenza rispetto ai canoni.

"La città deve saperlo prima di votare – osserva – non ci sarà nessun assessore politico di professione, saranno tutti nomi nuovi. La trasparenza sarà per me al primo posto".

Una lista civica che lo sostiene si chiama "Ancora Falconara Marittima" e ha come simbolo un’ancora delle navi che è stata scelta "per fermare la deriva della città in cui si trova oggi" spiega Baldassini.

L’altra lista si chiama "Vola Falconara Marittima" e ha un falco con le ali spiegate "perché vogliamo tornare a vedere volare la città" dice il candidato sindaco molto impegnato in questi giorni a tracciare le prime linee guida.

"Le porte con le forze politiche in consiglio comunale sono sempre aperte – continua Baldassini – per un confronto". Un messaggio a Lega e riformisti. Dal 2004 è comandate di Marina mercantile e dal 2018 consigliere comunale, prima con la maggioranza e da giugno 2021 all’opposizione.

"Mi candido a sindaco – spiega Baldassini al Carlino – perché è la gente che me lo ha chiesto, poi ho a cuore questa città infatti ho svolto con dedizione e impegno il ruolo da consigliere e inoltre è una promessa che ho fatto a mio padre Gino, morto il 7 dicembre del 2018. Mi chiese di fare qualcosa di più per aiutare Falconara e voglio farlo".

Gli altri nomi ufficializzati per le amministrative di Falconara sono Anna Grasso, lista civica Falconara Libertas, e Annavittoria Banzi, candidata della coalizione Pd, M5S, liste civiche Cic e Siamo Falconara. La sindaca uscente Stefania Signori non si è ancora palesata.

Marina Verdenelli