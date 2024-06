Una grande donna poliziotto. Maria Caterina Matera, 97 anni: "La Questura è stata casa sua"

Fu una delle prime donne poliziotte a prestare servizio ad Ancona: premiata Maria Caterina Matera, in forza all’allora Corpo dorico di polizia femminile. Già ispettore capo della Polizia e Commendatore della Repubblica, Matera – 97 anni portati egregiamente – ha ricevuto ieri un importante riconoscimento da parte del presidente nazionale dell’Associazione della polizia di Stato. A consegnarlo, ci ha pensato – in rappresentanza del questore, Cesare Capocasa – il Commissario Capo Daniela Iscaro, insieme al presidente della sezione dorica dell’Anps, Giovanni Aguzzi. Il suo senso di appartenenza all’Amministrazione è stato sempre così elevato che l’ispettrice Matera festeggiò i suoi primi 90 anni in quella che definì la sua casa, cioè la questura di Ancona, in via Gervasoni. Ed è qui che ha ricevuto il riconoscimento per la "lunga ed ininterrotta militanza e l’alto senso di appartenenza al sodalizio – si legge nell’attestato – per il prezioso contributo e il meritorio impegno sempre generosamente offerti all’attività della Sezione di Ancona, volti alla crescita ed allo sviluppo dell’Associazione nel territorio". Ieri, il Commissario Iscaro ha portato, con particolare empatia, i calorosi saluti di Capocasa, evidenziando la vicinanza della Polizia di Stato ai servitori dello Stato che, come Caterina Matera, hanno dedicato gran parte della loro vita professionale per garantire la sicurezza della collettività. Una dei tanti angeli in divisa.

Il presidente Anps ha inoltre sottolineato l’importanza dell’alto riconoscimento pervenuto dalla presidenza nazionale che ha evidenziato la meritoria attività svolta dalla Matera, anche negli anni successivi al suo pensionamento, con lo scopo di tramandare le tradizioni della Polizia di Stato, promuovere e cementare l’unione di tutti i suoi appartenenti. Grande soddisfazione e gioia da parte della 97enne che ha persino offerto ai presenti un breve rinfresco. Maria Caterina Matera, in servizio nell’allora Corpo di Polizia Femminile di Ancona, dal 1962, si occupò, con grande impegno e sacrificio, di attività di polizia giudiziaria finalizzate al contrasto dei reati in genere e, in particolare, a quelli legati alla prostituzione ed ai minorenni. Grazie alle numerosissime attività svolte, sia sul fronte del contrasto della criminalità che in ambito sociale, ancora oggi Maria Caterina Matera ha ricevuto saluti e messaggi di ringraziamento da parte delle vittime dei reati più spiacevole, nonché dai loro familiari, per "la non comune professionalità e vicinanza che l’hanno sempre contraddistinta".

Nicolò Moricci