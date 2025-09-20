"Una grande festa con le mie canzoni per i cartoon che uniscono generazioni"

Giorgio Vanni ha fatto ballare intere generazioni con le sigle dei cartoni animati più iconici come come Dragon Ball, Pokémon e One Piece e questa sera alle 22 salirà sul palco di piazza Simoncelli a Senigallia in occasione della prima edizione dell’Utopica Fantasy Festival.

Capitano Vanni, lei è l’ospite più atteso della kermesse… "La mia ‘ciurma’ mi chiama Capitano e Max Longhi è l’Ammiraglio, lavoriamo insieme da 30 anni e ancora oggi continuiamo a collaborare fianco a fianco. Stasera canterò insieme al mio pubblico con cui ho un rapporto speciale che cresce sempre di più e mi sento onorato".

‘Pokemon’, ‘What’s My Destiny Dragon Ball’, ‘Detective Conan’, ‘Tutti All’arrembaggio’ sono tra i brani più famosi che ha prodotto con Longhi. "Le sigle che canto le abbiamo scritte e prodotte insieme e poi ci sono le altre 50 che ho scritto per Cristina D’Avena, mi piace esibirmi e sentire il calore del pubblico che canta insieme a me, sul palco mi sento come un supereroe".

Quanto dura e come si svolge il live? "Canteremo per un’ora e mezzo e ci divertiremo tantissimo. Chi ha già visto i miei spettacoli sa che mi piace interagire con il pubblico, loro cantano le mie canzoni, sono sempre a mio agio con il pubblico, sono cresciuto sul palco insieme a tanti dei mie fans, è sempre emozionante vedere diverse generazioni insieme".

Capita spesso che le dicono: ‘sono cresciuto insieme a te’. "Sempre. E io rispondo che sono cresciuto insieme a loro. Forse è questo il segreto, restare sempre uno di loro, in fondo io mi sento ancora 12 anni".

Il mondo negli anni è profondamente cambiato… "Si, viviamo un momento storico difficile e la triste occasione della pandemia e del lockdown ci ha recluso a lungo, ci ha cambiato dentro e anche a distanza di due anni risentiamo ancora di quell’esperienza. Io è Max abbiamo continuato a lavorare in webcall e una volta finita la pandemia, in tutti è esplosa la voglia di divertimento e di tornare a un concerto, ci siamo privati di tutto, anche della musica dal vivo".

Non solo sigle di Cartoon, ma anche testi di grandi successi. "Abbiamo scritto per Pausini, Finardi, Zanicchi... devo molto ad Alessandra Valeri Manera, scomparsa poco più di un anno fa, la tv dei ragazzi negli anni d’oro a lei deve molto".