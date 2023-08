Una grande festa del mare "Porteremo migliaia di persone La ruota a Natale? Vedremo"

di Pierfrancesco Curzi

Dalla Festa del Mare al Capodanno, un semestre di appuntamenti tra Notte Bianca, Natale e il vuoto agostano. Ne abbiamo parlato con l’assessore Angelo Eliantonio (Fratelli d’Italia) tra le cui deleghe ci sono proprio i ‘Grandi eventi’.

Assessore Eliantonio, seguendo un criterio temporale, davvero non c’era la possibilità da parte vostra di organizzare qualche iniziativa ad agosto? "Ci sono due tipi di modalità di eventi, quelli messi in piedi dall’amministrazione e quelli che arrivano attraverso delle proposte poi valutate. Col tempo a disposizione, visto che siamo entrati in attività a metà giugno, e la necessità di organizzare al meglio la Festa del Mare a inizio settembre, nel frattempo non abbiamo ricevuto proposte dai privati per l’organizzazione di altri eventi. Lei pensi che io ho iniziato a pianificare la Festa del 2 e 3 settembre subito dopo le elezioni".

Arriviamo appunto alla Festa del Mare, il battesimo di fuoco. Qual è il vostro obiettivo?

"Segnare una discontinuità col passato e mettere in piedi qualcosa di veramente straordinario. Abbiamo in serbo un evento dal forte carattere identitario legato alla città e alle sue tradizioni, in grado di attirare migliaia di persone, a disposizione degli anconetani, ma soprattutto di chi arriva da fuori città e regione. Sarà un format totalmente nuovo".

Ecco, ci parli della novità.

"Innanzitutto la formula spalmata sui due giorni, il sabato e la domenica, con altrettanti momenti istituzionali, l’attenzione massima alla pesca. A differenza del passato il Comune ha preso in mano l’organizzazione della festa invece di delegare tutto all’associazione Stella Maris, cio la quale stiamo collaborando molto, che ovviamente si occuperà della parte religiosa con la cerimonia solenne e così via. A noi tutto il resto e vogliamo davvero fare le cose in grande".

Garantiti i fuochi d’artificio? "Certo e ne faremo degli altri con un paio di sorprese che presto presenteremo, una in particolare musicale con un grande spettacolo".

A ottobre sarà già tempo di Notte Bianca, anche qui novità di rilievo?

"Beh, intanto il fatto che torni la Notte Bianca è già una notizia, senza dimenticare, tornando un attimo indietro, che a settembre il cartellone degli eventi pubblicoprivati sarà molto ricco, penso a ‘In bocca al luppolo’ della Cna e altro ancora. Per la Notte Bianca trasformeremo il centro della città in un unico, grande concerto. Ogni piazza avrà il suo genere musicale dedicato, daremo spazio ai nostri musicisti, li valorizzeremo. Penso al rock, ideale su piazza Pertini e così via".

Un salto di un altro mese abbondante e siamo al periodo natalizio. Smantellerete il BiancoNatale organizzato per anni dalla giunta precedente?

"Porteremo delle novità, a partire da un autentico ‘buco nero’ lasciato dalla vecchia amministrazione: il Capodanno. Le cose che hanno funzionato nel passato saranno confermate, non avrebbe senso il contrario. Ne parleremo con le associazioni di categoria".

Cosa intendete fare?

"Legare Natale e Capodanno insieme, dare una prospettiva anche in chiave turistica. Per fare ciò servono idee e un programma ambizioso. Siamo già in contatto con le agenzie dei grandi artisti nazionali e a settembre valuteremo le opportunità. L’obiettivo è organizzare un grande concerto di qualità, farlo a piazza Cavour e non più limitare gli spazi come l’ultima edizione in piazza della Repubblica".

Tornando al Natale, la ruota panoramica la confermate?

"Ne stiamo discutendo, ma qualsiasi scelta prenderemo non sarà ideologica, ma solo nel merito tecnico ed economico. Le interlocuzioni con la proprietà della ruota sono partite, ci stiamo parlando anche per altre attrazioni. Se sarà sì è possibile che resterà in piazza Cavour".