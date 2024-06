Una grande festa, il Summer Festival fa centro

Il primo sold out dell’estate è targato Rds Summer Festival e le emittenti radiofoniche si contendono la spiaggia di velluto. La notizia della possibilità che il Capodanno in piazza 2024 fosse affidato ad una radio nazionale, era già nell’aria e le proposte sono subito arrivate: Rds si è messa in lizza, l’annuncio è arrivato sul palco di piazza Garibaldi venerdì sera: ‘Ci volete anche a Capodanno?’ e la risposta è stata uno scroscio di applausi. Ma l’Amministrazione sta facendo diverse valutazioni, mettendo sul piatto la possibilità di promuovere la città, fuori stagione, proprio attraverso il Capodanno in piazza, ma purchè l’emittente radiofonica sia collegata con una diretta televisiva. Si vedrà nei prossimi mesi, ma quello che è certo, che anche quest’anno l’Rds Summer Festival è stata una manifestazione di grande successo: le presenze sono state circa 15mila per tutto il week-end, suddivise tra concerto e villaggio, dove gli stand hanno intrattenuto gli ospiti in attesa del concerto. Venerdì, ad infiammare la piazza sono stati i Boomdabash, che dopo la loro esibizione hanno portato sul palco gli Effeil65 che con Blu hanno trasformato la piazza in una discoteca a cielo aperto.

Ieri mattina la macchina operativa è subito ripartita e si sono svolti i primi sound ceck, altri hanno invece preso il via nel primo pomeriggio, nonostante il sole che infiammava la piazza. E poi di nuovo tutti in fila dalle 18 in attesa dell’apertura dei cancelli per cercare di accaparrarsi uno spazio sotto il palco, dove venerdì sera, uno spettatore ha accusato un malore ma è subito stato soccorso. Ieri stesso format di venerdì con il contest di Galbanino che ha aperto la serata in musica di questa seconda edizione senigalliese dell’Rds Summer Festival, poi alle 21,15, in una piazza gremita è partito il concerto: ospiti Baky K, Cioffi, Fred de Palma, Emma e Rhove e naturalmente, dal palco è partito il saluto che è stato un arrivederci, forse più vicino di quanto si possa immaginare.

"Stiamo facendo varie valutazioni – ha spiegato il sindaco Olivetti – non abbiamo ancora firmato nulla. Stiamo guardando al calendario invernale, ma siamo concentrati su quello estivo, ricco di grandi eventi a cui se ne aggiungeranno altri". L’Rds è solo un assaggio dei concerti in programma: sabato 30 arriva Nada, il 1 luglio sarà la volta di Simple Minds e il 3 luglio è in programma il concerto dei Pooh, ma ad ampliare l’offerta ci pensarà anche il Festival del Jazz.