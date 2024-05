Una grande Ristopro ferma Montecatini e vola in semifinale

RISTOPRO FABRIANO

85

GEMA MONTECATINI

70

RISTOPRO FABRIANO: Verri 4, Centanni 20, Stanic 21, Gnecchi 12, Bedin 20, Negri 3, Giombini 2, Granic 3, Bandini, Knot. All. Niccolai.

GEMA MONTECATINI: Di Pizzo 2, Passoni 16, Korsunov 2, Savoldelli 12, Mastrangelo 17, Dell’anna, Corgnati 10, Pirani 7, Angelucci, Mazzantini 4. All. Del Re

Arbitri: Di Gennaro di Roma e Cattani di Cittaducale

Parziali: 18-21; 32-34; 63-47; 85-70

Note: Tiri liberi: Fabriano 13/17; Montecatini 16/22. Tiri da 2: 21/38; 15/38. Tiri da 3: 10/22; 8/18. Rimbalzi: 31 (off. 8, Bedin 7); 33 (off. 11, Pirani 7). Assist 12 (Stanic e Centanni 5); 10 (Passoni e Savoldelli 4).

Fabriano batte in gara 4 la Gema Montecatini per 85-70 e accede alle semifinali contro Roseto. Un 3 a 1 meritato per la squadra allenata da coach Niccolai che dopo aver perso la prima, ha infilato tre vittorie consecutive superando così un Montecatini che in gara-4 al PalaChemiba ha resistito solo nel primo tempo (32-34) allo strapotere fabrianese.

Terzo quarto micidiale e perfetto dei padroni di casa con il duo Centanni-Stanic sugli scudi e con un 31 a 13 (63-47) hanno scavato il solco e messo ko gli ospiti. Nell’ultimo quarto Fabriano ha controllato il ritorno degli ospiti e il +15 finale (85-70) chiude le ostilità.

Grande prova di un collettivo sempre più competitivo e stratosferico (Centanni 20p, 5 assist e 4 rimbalzi, Gnecchi 12p, Bedin 20 p. e 7 rimbalzi, Stanic 21 p., 5 assist e 3 rimbalzi), torneranno sul parquet a Roseto domenica 19 per gara-1 delle semifinali.

Avvio molto complicato per le due formazioni con tanti errori sotto canestro, si segna poco ma Fabriano al 4’ è avanti di 4 (9-5). I locali difendono bene e iniziano a perforare la retina con continuità: +6 al 5’ (13-7). La Gema non molla, risorge dalle tenebre, trova il canestro con più facilità e all’8 trova il -1 (15-14).

A un minuto dal termine gli ospiti riequilibrano il risultato (18-18) e, nel finale, i ragazzi di Del Re mettono la freccia e chiudono al 10’ avanti di 3 (18-21). Nel secondo quarto con un parziale di 11-2 Fabriano torna al 13’ a +6 (29-23) con il trio Centanni-Gnecchi-Bedin.

A questo punto Fabriano smarrisce la strada, Montecatini non ci sta a perdere, reagisce con un contro-breack di 11 a 0 prima trova la parità (29-29) poi porta il vantaggio a +5 (29-34) al 17’. All’intervallo punteggio molto basso con Fabriano che chiude sotto di 2 (32-34) con una disastrosa percentuale al tiro (32,4% con 8/22 da 2 e 3/12 da 3). Il terzo quarto inizia sotto il segno di Fabriano che al 23’ con un parziale di 9 a 3 torna avanti di 4 (41-37).

Tripla di Centanni e locali a +9 (46-37) al 24’. I cartai continuano a migliorare la percentuale al 15’ è +11 (51-40). Al 27’ massimo vantaggio di Fabriano (+13, 57-44) con due triple di Stanic. Al 30’ Fabriano chiude un eccezionale terzo quarto (31 punti realizzati in 10’ contro i 32 dei primi 20’) avanti di 16 (63-47). Il quarto parziale si apre con una tripla di Stanic (+18, 66-48). La Gema non sta a guardare e al 34’, nonostante un parziale di 14-9, è ancora a -11 (72-61). Fabriano non si fa sorprendere e a due dal termine è avanti di 14 (82-68) con il trio Centanni-Stanic-Bedin. Al 40’ Fabriano supera gli ospiti di 15 (85-70) vince la serie con Montecatini per 3 a 1 e accede alle semifinali.

Angelo Campioni