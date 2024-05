"Una grande vittoria, ora avanti col Pomezia"

Adesso sotto con gli spareggi nazionali per salire in D, contro i romani dell’UniPomezia. A inizio stagione forse neanche il tifoso più acceso del Castelfidardo avrebbe immaginato un epilogo di stagione così positivo. Quarti in classifica alla fine della stagione regolare e poi vincitori dei playoff regionali eliminando prima il Chiesanuova e poi l’Urbino. Neanche mister Marco Giuliodori, visibilmente emozionato dopo la vittoria nella finalissima playoff regionale contro l’Urbino, si immaginava un cammino così importante. "Nessuno penso se lo immaginava, un percorso lungo, difficilissimo, ma ricchissimo di soddisfazioni - esordisce mister Marco Giuliodori -. Abbiamo chiuso alla grande vincendo contro un grandissimo avversario. Devo fare i complimenti all’Urbino, a una squadra importante e che ero sicuro ci avrebbe messo in difficoltà visto i giocatori di qualità. Su tutti Dalla Bona senza nulla togliere agli altri, un esempio per i giovani". Alla fine però ha prevalso il gruppo biancoverde.

"Abbiamo giocato da squadra. Prima di essere giocatori è un gruppo incredibile di ragazzi. Sanno soffrire e lo sanno fare tutti insieme. Una squadra giovanissima, mi sembra la seconda più giovane del campionato, forse abbiamo colto troppi pareggi, ma siamo stati sempre sul pezzo. Eravamo sicuri che prima o poi avremmo ottenuto il risultato pieno. Era solamente una questione di tempo e così è stato". Per la gioia dei tifosi. Al Mancini domenica sono accorsi oltre mille. "La cosa più bella è regalare emozioni che questo sport sa dare. Vedere tantissima gente felice ti ripaga di tutto, ho visto gente piangere di gioia in tribuna ed è questa la soddisfazione più grande".

Ma adesso bisognerà completare l’opera. Il primo dei due turni di playoff nazionali inizierà il 26 maggio, in casa, contro l’UniPomezia. Ritorno in Lazio il 2 giugno. "Finora abbiamo fatto una cosa grande, ci manca di fare una cosa grandissima, ma siamo consapevoli che sarà difficile innanzitutto per le squalifiche visto che ci mancheranno tre giocatori (Imbriola, capitan Fabbri e Braconi, ndr). Adesso però cerchiamo di ricaricare le energie sia fisiche che mentali perché il girone di ritorno ci ha portato via tante energie. Poi ce la andremo a giocare".