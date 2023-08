Una grinta Mondiale Gimbo salta per l’oro E ’Baro’ è pronto a debuttare con i big

di Michele Carletti

ANCONA

Ancora un giorno di attesa e poi inizierà il Mondiale all’aperto anche per Gianmarco Tamberi atterrato giovedì, d’azzurro vestito, a Budapest dove da questa mattina inizieranno i mondiali outdoor assoluti. Nove giorni di gara con il salto in alto che esordirà domani mattina (ore 10.35) con la gara di qualificazione alla finale in programma nel tardo pomeriggio di martedì. Una alla volta. Ora testa solo alla qualificazione per un Tamberi volato in Ungheria assieme al suo staff composto da coach Giulio Ciotti, dal preparatore atletico Michele Palloni e dal fisioterapista Andrea Battisti. Domani poi verrà raggiunto da sua moglie Chiara con la famiglia, la mamma di Tamberi, Sabrina e alcuni amici. Unico obiettivo la vittoria in un mondiale all’aperto che finora Tamberi non è riuscito mai a conquistare.

"Non vedo l’ora di gareggiare, mi sento molto bene", ha detto Gimbo, 31 anni, ieri in conferenza stampa. "In Coppa Europa agli altri azzurri ho detto che quello era un passaggio importante, ma che l’appuntamento principale era ai Mondiali e adesso ci siamo. Ho lavorato tanto, ci ho messo tutto me stesso con il mio team, ho fatto tutto quello che si poteva fare. Poi la gara va fatta e l’Usain Bolt del salto in alto, ovvero Mutaz Barshim, è ancora tra noi e sarà dura, ma sono pronto a dare il meglio". Il racconto dell’avvicinamento a Budapest è soprattutto nel rapporto con il nuovo staff tecnico: "Ho lavorato negli ultimi mesi con il coach Giulio Ciotti e il preparatore atletico Michele Palloni per ritrovare il mio salto. Negli ultimi anni, forse soltanto nella magica serata di Tokyo sono riuscito a esprimere i salti che facevo prima dell’infortunio, anche se non li avevo dentro veramente. E allora con il mio team mi sono messo a studiare i miei video da un enorme database e lo abbiamo fatto anche ieri (giovedì, ndr) in aereo per correggere il salto senza stravolgerlo". Durante la conferenza di ieri a Casa Italia, al Ludwig Museum, gli atleti si sono divertiti poi a farsi le domande a vicenda. Così, rispondendo a Marcell Jacobs che gli chiedeva dei suoi allenamenti con "sfide sempre al limite con il tuo team", Gimbo ha chiarito che "nella clausola del contratto c’è scritto che devono diventare più grossi– ha ironizzato –. Fin dall’inizio della mia carriera mi alleno al massimo dell’intensità, tirando fuori tutto quello che ho, perché poi altrimenti in gara ci si trova in difficoltà se non si sa dove attingere. La sfida prima di tutto è con me stesso, sono io il primo giudice delle mie gare, mi deludo e mi sorprendo da solo".