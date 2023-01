Imprenditore del settore turistico, da oltre 36 anni in questo mondo. Ludovico Scortichini gestisce una holding di 14 società nel campo del tour operating, dell’immobiliare, della consulenza turistica e della produzione di documentari. É membro del consiglio direttivo di Confidustria Viaggi Astoi (Associazione tour operator italiani) ed è presidente di Confidustria Marche Turismo. Ha fondato e cresciuto Go World, "contenitore" di cinque tour operator tanti quanti i continenti. Ha svolto attività documentaristica per la Rai, cura una rubrica di viaggi all’estero (Go Travelers) su E’Tv Marche.