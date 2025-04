Una kermesse diffusa nel centro

Falcomics 2025, quarta edizione targata Leg, si articolerà nella tre giorni di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 maggio. La mostra mercato, in centro, aprirà dalle 11 fino a mezzanotte. Il festival, invece, prenderà il via alle 15, per proseguire fino a chiusura (24). Attesi centinaia di ospiti dal mondo della cultura pop, che animeranno i vari eventi. Il parco Kennedy accoglierà il Music Village e la Media Zone (due novità). Tra piazza Mazzini e Centro Pergoli, talk, incontri e mostre. In piazza Garibaldi la confermata Artist Alley, mentre in piazza Catalani l’East Village Cosplay e il K-Pop. Confermati pure alcuni "dopo festival" in spiaggia. E in effetti nella mappa appare anche il mare falconarese.