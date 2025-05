Una Lamborghini si schianta in A14. Code per i curiosi

"Rallentamenti causa curiosi": questo il messaggio comparso ieri nel sito di Società Autostrade a seguito dell’incidente che si è verificato ieri mattina attorno alle 11 all’altezza di Senigallia, in direzione sud e che ha coinvolto una Lamborghini.

Alla guida della Supercar, un uomo di Pescara che si trovava insieme alla sua fidanzata. L’auto, in prossimità di una curva, si sarebbe girata su se stessa prima di finire contro il newjersey. Entrambi gli occupanti della vettura, dopo essere stati medicati sul posto dai sanitari intervenuti a bordo di un’ambulanza, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. La coppia ha riportato ferite lievi.

Per consentire i soccorsi, il traffico ha subito rallentamenti nel tratto compreso tra Senigallia e Montemarciano a causa di ‘curiosi’, questo è quanto ha comunicato il sito di società autostrade pochi minuti dopo l’incidente. Un invito agli automobilisti a non subire distrazioni durante la guida. Ormai da tempo, anche nei display presenti lungo il tratto autostradale, viene indicata, anche se in rare occasioni, la dicitura ‘rallentamenti a causa di curiosi’. Molte le auto che procedevano in direzione opposta e che vedendo la Lamborghini hanno rallentato. Il tratto è stato liberato subito dopo e la viabilità ha ripreso regolarmente.