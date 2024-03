Una laurea in memoria dei morti dell’alluvione

Oggi alle 17.30, nell’aula magna di agraria-Polo Universitario Monte Dago, ad Ancona, si terrà la cerimonia per il conferimento del premio di laurea istituito dalla Regione Massonica Marche in memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito le Marche nel settembre del 2022. Il rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, avrà l’onore di conferire il premio. "La natura ha manifestato la sua forza in varie occasioni nel territorio marchigiano, causando vittime e danni considerevoli – scrive la Gran Loggia d’Italia –. In collaborazione con il preside della facoltà di ingegneria della Politecnica è stato istituito un premio di laurea per tesi di ricerca svolte nell’ambito della prevenzione dei dissesti idrogeologici, destinato agli studenti del corso di laurea magistrale in ingegneria civile. La proposta ha ricevuto un caloroso sostegno ed è stata formalizzata con entusiasmo. Una commissione, con la partecipazione di un rappresentante della Gran Loggia d’Italia, ha selezionato la tesi vincitrice del premio, intitolata Valutazione del rischio idraulico di ponti esistenti per effetto dello scavo intorno alle pile, presentata dall’ingegnere Maria Balletti, con la relatrice Sara Corvaro, per il rilevante contributo ambientalista. Un’opportunità per la Gran Loggia D’Italia per dimostrare ufficialmente il proprio impegno e solidarietà in contesti di rilievo, evidenziando interesse per realtà locali e la sensibilità alle questioni ambientali".