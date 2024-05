Una lezione speciale sul ruolo delle api

Sono stati circa 13 mila gli studenti marchigiani che hanno partecipato a “Miele a Merenda” il progetto dei quattro Consorzi apistici della regione Marche rivolto alle scuole primarie per far conoscere il miele, le sue qualità nonché il ruolo prezioso svolto dalle api per la nostra vita e per l’intero pianeta. In occasione della Giornata mondiale delle api, ieri le scuole hanno ospitato un momento formativo sulle api, in particolare sul loro ruolo di impollinatori e sulle tipologie di miele. La Giornata mondiale delle api, istituita dalle Nazioni Unite nel 2017, è nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle api per l’ecosistema nonché sul loro contributo allo sviluppo sostenibile. Il progetto è stato condiviso con Donatella D’amico, direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale, che ha reso possibile il coinvolgimento delle scuole.

Davide Eusebi