Una lunga lista d’accuse in tre città

Sono tre le pene comminate in questi anni al compagno di Sabrina Leo ora in carcere a Montacuto. La prima è quella per 3 anni e 10 mesi dal tribunale di La Spezia per stalking e lesioni alla ex moglie, anche lei ligure, già scontata dall’uomo con tre anni di carcere e uno ai domiciliari in casa a Olginate, in Lombardia. La seconda è di 7 anni, 6 mesi e 15 giorni per lesioni e maltrattamenti in famiglia con l’aggravante, inflitta dal tribunale di Lecco dopo la denuncia di Leo nell’aprile 2021, poi ritirata, ma andata avanti d’ufficio e oggi al secondo grado dopo l’appello presentato dall’avvocato. L’ultima è quella del 14 marzo 2023 per maltrattamenti e lesioni. In totale 2 anni, 10 mesi e 40 giorni con rito abbreviato per maltrattamenti e lesioni, oltre alla decisione del questore di Ancona, Cesare Capocasa, di dare all’uomo la "pericolosità sociale", ovvero il divieto di avvicinamento e l’obbligo di comunicare sempre gli spostamenti. Sempre il questore ha infine dato un ammonimento alla madre del compagno che il 18 dicembre "aveva tentato di entrare dentro casa mia ad Ancona minacciandomi e insultandomi — conclude la 39enne — Se la trasgredisce, si va subito sul penale. Entrambe erano a conoscenza dei miei spostamenti, tanto che avevano prenotato una stanza all’hotel Italia, dove facevo le pulizie".