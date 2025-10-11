Una mamma con due figli minori: "Sfratto esecutivo non per colpa mia. Rischiamo di finire in strada, aiuto"

"Ho uno sfratto esecutivo e rischio di finire in mezzo a una strada per una morosità incolpevole. Nessuno mi aiuta, sono disperata, non mi è mai successo di trovarmi in questa situazione". A parlare è una mamma di 45 anni, con due figli minorenni che vanno ancora a scuola, che il 20 ottobre prossimo dovrà lasciare l’abitazione in cui ha vissuto negli ultimi tre anni, ad Ancona. Ieri ha contattato il Carlino per raccontare la condizione in cui si trova e per la quale, sostiene la donna, "nemmeno i servizi sociali del Comune riescono a darmi una mano, ho dovuto penare anche per farmi rispondere, l’assistente che mi ha presa in carico è in ferie".

I problemi per la 45enne sono iniziati dopo la separazione dal marito che ora vive in provincia di Macerata. L’uomo doveva pagarle gli alimenti e anche l’affitto di casa, 580 euro al mese per una abitazione in centro storico e dove prima ha abitato anche lui. "Il contratto è stato sempre intestato a lui – spiega la ex moglie – e quando ho saputo che non pagava era ormai troppo tardi. Ho sempre cercato di affrontare le questioni economiche in pace, sapevo che non mi pagava gli alimenti ma credevo che all’affitto assolvesse invece non è così. C’è un arretrato troppo oneroso che io, benché lavori e ho una busta paga regolare tutti i mesi non posso coprire. Ho un lavoro a tempo determinato e ho provato a cercare una nuova casa in affitto ma a una madre con due figli e un contratto non a tempo indeterminato un appartamento non lo dà nessuno. Hanno timore e poi ci sono le caparre da dare in anticipo che io non ho. Ho due figli minorenni, non posso finire per strada".

La donna si è messa in lista per avere un alloggio popolare ma la graduatoria è lunga. Si è rivolta ai servizi sociali. "Ma nessuno ancora mi aiuta – dice – mi dicono che non ci sono case e che la soluzione potrebbe essere che i miei due figli tornino dal padre e trovano una sistemazione temporanea a me. Come possono chiedermi di separami da loro, io ho l’affidamento, i miei figli vanno a scuola ad Ancona, il padre vive a Civitanova. Chiedo un aiuto per affittare una nuova casa che posso pagare perché un lavoro lo ho, mi serve solo una mano perché qua non ho parenti, non posso contare su nessuno".

L’assessore ai Servizi Sociali, Manuela Caucci, informata del caso, spiega che "nessuno viene lasciato per la strada, abbiamo un fondo specifico per i depositi cauzionali, se trova una collocazione noi possiamo darle un contributo". "La signora – riprende l’assessore – ha già fatto domanda per gli alloggi Erap e la prossima settimana le faranno fare anche la domanda per gli alloggi di emergenza e la valutazione per un eventuale cohousing, qualora ce ne siano i requisiti".