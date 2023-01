"Una manovra errata e ho rotto la lapide"

"Per una manovra errata con l’auto ho rotto quella lapide, ma non sono scappato. Il giorno dopo ho contattato il comando di polizia locale per prendermi tutte le mie responsabilità". A parlare è il giovane jesino che domenica pomeriggio attorno alle 17,30 era con quattro suoi amici all’interno della sua vettura nel parcheggio del cimitero di Tabano. Sentito il fragore i residenti di Tabano sono scesi in strada e hanno chiesto al giovane di risarcire il danno al patrimonio pubblico e quando lui si è allontanato hanno preso il numero di targa, fornito poco dopo alla polizia locale che ha avviato le indagini. "Avevo ricevuto la chiamata urgente e dovevo recarmi al lavoro – spiega il trentenne che chiede di restare anonimo – ma ho assicurato che mi sarei assunto la responsabilità del danneggiamento del monumento ai caduti. L’indomani mattina ho sentito l’assicurazione e ho preso contatto nel pomeriggio con la polizia locale dove mi sono recato il giorno dopo. Non ho pensato di chiamare subito il Comune o il comando dovendo accompagnare i miei quattro amici a casa prima di raggiungere il posto di lavoro".