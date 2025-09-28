Una "Maratona in rosa" per la prevenzione

Sarà un’autentica ‘Maratona in rosa’, quella in programma il prossimo fine settimana a Falconara, all’interno dell’area tra piazza Mazzini e il Centro Pergoli.

Sabato 4 e domenica 5 ottobre, infatti, i veri protagonisti saranno lo sport e la prevenzione uniti da un fiocco rosa.

In centro saranno realizzate due intense giornate dedicate alla salute femminile, volte a promuovere una corretta prevenzione e ad offrire un servizio concreto per anticipare l’eventuale individuazione di condizioni cliniche impreviste e pericolose.

La prevenzione, d’altronde, è un atto di vero amore verso sé stessi. E proprio in tale direzione, sarà possibile effettuare uno screening senologico gratuito (sabato 4, con orari dalle 9 alle 13, la mattina, e dalle 15 alle 19, il pomeriggio; domenica 5, con orari dalle 9 alle 13), negli spazi allestiti tra Pergoli e piazza, che saranno guidati dagli specialisti medici dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. Screening che andrà obbligatoriamente prenotato sul sito del Gruppo amici per lo sport, a partire da mercoledì primo ottobre.

L’ampio programma è stato organizzato dalla Lilt di Ancona, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, in collaborazione con la Lega navale di Falconara e le sue straordinarie dragonesse di A Dragon for Life, il Gas, appunto, e l’associazione Noi come prima, proprio nel mese di ottobre che è dedicato alla prevenzione contro il tumore al seno. Tra le iniziative più attese, una vera e proprio "maratona" di 24 ore consecutive che partirà dalle 17 del 4 ottobre, giorno inaugurale, in piazza Mazzini.

Di fronte al Centro Pergoli saranno schierate delle biciclette statiche collegate ad un sistema che, grazie all’energia prodotta dalla pedalata, alimenterà un tabellone dove saranno visibili tempo, velocità e chilometri percorsi.

Tutto questo per dare una rappresentazione compartecipata dello sforzo che a volte occorre fare per superare i momenti complessi della malattia, ma anche dell’energia che, grazie all’aiuto di tanti, si può trovare in se stessi per arrivare lontano e superare ogni limite.

"Vi aspettiamo numerosi sabato 4 ottobre dalle ore 17 per condividere lo straordinario evento e la vostra voglia di creare, con tutti noi, la migliore energia che ci possa essere, quella della passione e della speranza", scrivono gli organizzatori.

Da segnalare che sono previsti anche momenti di intrattenimento con le associazioni sportive e culturali del territorio, nonché importanti momenti di sensibilizzazione e condivisione.

Domenica, alla chiusura della maratona lunga un giorno interno, saranno presentati i risultati.