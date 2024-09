Una marcia mano nella mano tra adulti e piccoli

Mano nella mano, adulti e piccini. Poi in marcia, in un tracciato di un chilometro e 800 metri, tra lo stadio Roccheggiani, le vie limitrofe e culminare con l’arrivo trionfale al parco Carletti e ricevere una meritata medaglia. Sorridenti, emozionati per l’11esima edizione della ‘Nonni&Nipoti con famiglie e mondo paralimpico’, la manifestazione clou di fine estate promossa dal Gruppo Amici per lo Sport e, da quest’anno, inserita a conclusione del Falconara Sport Day, organizzato dal Comune e dalle associazioni, nella giornata di domenica 8 settembre.

"Una giornata a tutto Gas", nel segno dell’attività sportiva, della socialità e dell’inclusione, per abbattere barriere fisiche e generazionali. "Desideriamo ringraziare le istituzioni presenti, i sostenitori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. L’appuntamento è per la prossima edizione, con l’auspicio di continuare a costruire ponti tra sport, inclusività e comunità", ha detto dal palco Tarcisio Pacetti, il presidente del Gruppo Amici per lo Sport.

Al suo fianco i presidenti regionali di Coni (Fabio Luna) e Cip (Luca Savoiardi), che hanno applaudito a una simile manifestazione, foriera di buone pratiche, genuine e in grado di coinvolgere tutti, specie le persone con disabilità. Fondamentale la partnership tra il Gruppo Amici per lo Sport con Ce.Di. Marche e i supermercati Sì con Te, sempre vicini alla realtà di volontariato del territorio. Vicini come l’Univpm e le autorità marchigiane e falconaresi.

"Una giornata ricca di emozioni e di grande partecipazione – la voce del sindaco Stefania Signorini –. Iniziative come Sport Day e Nonni&Nipoti sottolineano la capacità dello sport di abbattere ogni barriera, generazionale e fisica, di creare coesione, spirito di squadra". Il bis dell’assessore allo Sport Ilenia Orologio: "Un’autentica festa sportiva, all’insegna dell’inclusione e della voglia di stare insieme. Grazie a chi l’ha resa possibile".

Gli stand per provare le discipline sono stati aperti a partire dalle 10, con oltre 500 giovani aspiranti atleti in campo. In serata l’esibizione dell’enorme tricolore, l’Inno nazionale e lo sparo di pistola del sindaco per dare il là alla maratonina con 300 partecipanti, che si è onorata della presenza di Matteo Giambartolomei, campione italiano di paratriathlon e aquathlon, Luigi Casadei, campione europeo e mondiale di lancio del giavellotto, Andrea Lanari, che senza braccia ha attraversato lo Stretto di Messina.

Per arrivare all’imprenditore e campione del mondo di vela Alberto Rossi, presente con la famiglia e la nipotina per percorrere la passeggiata ludico-motoria. "Eventi come questi fanno bene alla comunità – ha spiegato Rossi – e sono orgoglioso dell’invito di Tarcisio, al quale non potevo dire di no". In chiusura una cena di beneficenza curata dall’Allegra Brigata e la Pro loco Falconamare, prima della musica del B. Pop Trio.