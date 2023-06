"Una materia al giorno E sempre col sorriso"

"Affronto una materia ogni giorno, in 5 o 6 ore e rivedo tutti gli argomenti dell’anno. La sera, però, mi riposo" fa sapere Giovanni Di Matteo, studente del liceo scientifico Galileo Galilei di Ancona. Giovanni, con tutta probabilità, di italiano sceglierà la traccia A perché – dice – "mi piace analizzare i testi di italiano, è una materia che apprezzo. Non come latino – scherza – che invece trovo più ostica. Comunque, non escludo la tipologia C a priori. Potrei infatti optare per il testo argomentativo nel caso in cui ci fossero, nella traccia A, dei passi in prosa o in poesia non così entusiasmanti".

Di Matteo vanta una media del 9.82, la pagella è uscita qualche giorno fa: "Amo la fisica – evidenzia – e lo stage, lo scorso anno, l’ho fatto al Cern di Ginevra". Lui è uno dei pochi studenti marchigiani a inserire una simile esperienza nel proprio curriculum. "È stato bello, ci hanno selezionato fra 500 ragazzi. Il progetto? Me l’ha fatto conoscere la mia prof di matematica e fisica". A settembre, inizierà le lezioni al Politecnico di Milano, dove andrà a studiare la sua materia preferita: "Ho fatto l’esame con un anno di anticipo e sono riuscito ad entrare, sono molto soddisfatto".

In attesa che si aprano le porte del Politecnico, il ragazzo, 19 anni, fa parkour e ha aderito a diversi progetti scolastici: "La palestra e lo sport, unitamente alle attività Xenia del Galilei, mi hanno aiutato ad essere più efficiente nello studio. La maturità? La affronterò col sorriso, al momento sono già proiettato al futuro".