Una maxi multa al circolo privato: entravano tutti

Un circolo dove si doveva entrare solo se tesserati ma dentro il quale avevano accesso tutti, anche i non iscritti. Una prassi non regolare che ha portato la polizia a staccare una multa da 5mila euro alla titolare dell’attività che si trova in pieno centro storico. Gli agenti sono andati a controllare anche a seguito di un fatto di cronaca accaduto di recente e relativo ad una rissa tra due rumeni che, in preda all’alcol, si erano picchiati. Ma non è stato l’unico episodio. A fine febbraio si è verificato anche un pestaggio ad un 40enne, trovato in strada mentre alcuni ragazzi lo picchiavano. I carabinieri avevano trovato l’uomo sul marciapiede e avevano poi chiamato i soccorsi sanitari. A seguito delle continue segnalazioni arrivate in questura, su presunte irregolarità del circolo, è stato fatto un controllo approfondito. I poliziotti, la squadra amministrativa, quando sono entrati nel locale hanno trovato un pubblico esercizio, con musica e luci stroboscopiche, dove potevano accedere anche avventori non tesserati. I presenti infatti non avevano una iscrizione. La titolare è stata sanzionata con un verbale di 5mila per aver violato la legge regionale Marche numero 22 del 2021 ed aver esercitato attività di somministrazione alimenti e bevande abusiva in un circolo che di fatto serviva indistintamente anche clienti priva di tessera associativa.