Una merenda solidale per audiolibri ai disabili

Una merenda solidale per comprare audiolibri per disabili e impreziosire così la biblioteca comunale. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Anti Degrado e dopo sei mesi i libri speciali sono arrivati. La merenda infatti è stata fatta a settembre e acquistandola, al costo di 5 euro, 2 euro andavano per la raccolta per comperare i libri. La consegna degli audiolibri è stata fatta giovedì scorso al Palazzo degli Anziani, dalla presidente dell’associazione Patrizia Veroli. Erano presenti anche i consiglieri Fabio Mecarelli e Silvia Fattorini.