"Una missione per due", prima dell’opera lirica alla Nuova Fenice

Un letto a baldacchino che diventa un portale verso mondi fantastici. Una principessa che, colpita da un sortilegio, perde la vista. Una giovane pirata pronta a rischiare tutto per salvarla. E il potere dell’amicizia che illumina anche il buio più profondo. Sono alcuni dei temi e dei personaggi di ‘Una missione per due’, opera lirica che debutta in prima assoluta oggi (ore 21, replica domani alle 18) al Teatro La Nuova Fenice di Osimo.

La musica è di Lorenzo Sidoti, il libretto di Vincenzo De Vivo, da un soggetto degli studenti dell’I.C. ‘Caio Giulio Cesare’ di Osimo-Offagna. Lo spettacolo è il cuore pulsante di ‘Opera fai da te’, progetto nato dalla sinergia virtuosa tra Accademia d’Arte Lirica di Osimo (ente capofila), Istituto Comprensivo ‘Caio Giulio Cesare’ e Fondazione Lega del Filo d’Oro, con l’obiettivo di rendere la cultura accessibile e partecipata.

Un percorso creativo che ha unito quasi 600 persone tra studenti, professionisti e persone con disabilità in ogni fase: dalla scrittura del libretto alla messa in scena. Il progetto di avvale del contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia in seno alla Presidenza del Consiglio. Dirige l’opera Emanuele Bizzarri, maestro del Coro è Aldo Cicconofri; regia, scene e costumi sono di Matteo Mazzoni; videoartist Luca Attilii, e light designer Lorenzo Caproli. Nella compagnia di canto ci sono nove giovani dell’Accademia osimana. L’Orchestra è composta da studenti della scuola media, da strumentisti dell’Orchestra Sinfonica Rossini e da ‘percussionisti’ della Lega del Filo d’Oro.