"Una Mole da bere" con i prodotti tutti del territorio

La sala boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona questo pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, si trasformerà in un salotto del gusto per ospitare ‘Una Mole da Bere’, l’attesa degustazione enologica organizzata dal Rotaract Club Ancona. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione è ormai un appuntamento fisso per appassionati e curiosi, offrendo un viaggio sensoriale alla scoperta di etichette selezionate, produttori locali e sapori autentici del territorio. L’evento si distingue per l’attenzione alla qualità e all’esperienza del pubblico, con la possibilità di approfondire la conoscenza del mondo vinicolo.