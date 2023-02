Una mostra d’arte con le sette allieve del corso d’arte dei "Giovani di ieri" Appuntamento alla Galleria Puccini

Una mostra che lancia uno ‘sguardo discreto’ sull’attività pittorica di sette allieve dello storico corso d’arte istituito nel 1989 in via Redipuglia ad Ancona, negli spazi dell’associazione ‘I giovani di ieri’. E’ la nuova proposta espositiva della Galleria d’Arte Puccini di Ancona, in via Matteotti, dove sabato (ore 17.30) si inaugura la collettiva che riunisce le opere di Paola Antognini, Stefania Barletti, Silvana Fragassi, Bruna Giampieri, Giuliana Giampieri, Santina Ottaviani e Paola Paoletti. Fino al 25 febbraio (dal mercoledì al sabato, ore 17 – 19.30) nella galleria presieduta da Stefano Tonti, con la direzione artistica di Paolo Benvenuti, si potrà ammirare "una sintesi di quel prolifico operare del territorio, allo scopo di svelare attraverso una ‘disincantata’ elaborazione del manufatto artistico, la voce e la traduzione nella pratica della fattura del disegno e della pittura, di un percorso creativo personale e condiviso volto alla scoperta del bello – si legge nella presentazione – Si tratta di un atteggiamento più ludico che intellettuale, ma dignitoso e rispettabile per l’intima esigenza di porsi di fronte alle difficoltà ed al piacere dell’apprendimento delle modalità espressive dell’arte, assumendosi la responsabilità di tradurla nella sperimentazione di tecniche e materiali. E’ quindi a questo aspetto simbolico della pratica dell’arte che si vuole far riferimento".