Una mostra d’arte contemporanea per cominciare la nuova avventura

Via degli Aranci 1F: è questo l’indirizzo da raggiungere per visitare la bella mostra esposta al ‘Magazzino Muse’. Il titolo è "Impronte del presente". Sei gli anconetani che espongono qui (trentacinque gli artisti totali per un totale di 20 opere): Anna Nina, che fa coloratissimi quadri dai significati profondi, il giovane Alessio Discepoli, che realizza splendidi animali scolpiti e Maria Antonietta Scarpari. Sua, ad esempio, la caratteristica croce di denaro che si vede all’ingresso, sulla destra: "Il senso del denaro è la croce del dolore per noi che – dice – passiamo la nostra esistenza presi dall’illusione che il denaro sia la cosa più importante da raggiungere. Invece – riflette – se non vissuto con equilibrio e senso della vita i soldi sono solo una sofferenza e diventano la nostra croce". Ci saranno anche Metal Jack, con un’opera sulla guerra e la sofferenza dei conflitti. L’installazione prende un’intera parete e finisce a terra. I lustrini e il luccichio della vita mondana sono un paradosso di fronte alle sofferenza della vita, così precaria e incerta durante una guerra. Ci saranno pure le creature di John Snow (anche lui anconetano) e di Letizia Novelli. Marchigiano, ma non di Ancona, è invece Gino Gentile. Ecco tutti i nomi: Antonio Giosuele Catananti, Maria Cristina Cirilli, Tommaso Dognazzi, Piera Bachiocco Feliziani, Volker Merkle, Diego del Nilo, Laura Niola (da Napoli), Simonetta Pantalloni, Carlo Alberto Prete, Franco Sinisi, John Snow e Lilia Tartari. La direzione artistica è di Maria Antonietta Scarpari. Con lei, il gallerista romano James Castelli.

La mostra potrà essere visitata fino al 25 febbraio, ingresso libero.

Un’iniziativa che riunisce una selezione di artisti contemporanei che, attraverso le loro opere, riflettono sul nostro tempo e sulle sue dinamiche. Il vernissage ieri, dalle 16. James Castelli, noto gallerista con sede ad Albano Laziale (Roma), è rinomato per promuovere mostre di spicco in tutta Italia: "Ancona è una bella città che, attraverso l’arte, vorrei collegare con altre realtà. L’obiettivo? Creare un connubio tra artisti noti ed affermati e artisti emergenti", commenta Castelli. "Questa sarà la prima di tante iniziative non solo ad Ancona, ma in giro per l’Italia. Con noi, artisti di rilievo nazionale e internazionale - fanno sapere gli organizzatori – Fondamentale il tema in cui gli artisti si interrogano sulla nostra epoca".

Nicolò Moricci