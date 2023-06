Una mostra e un laboratorio di fotografia

Taglio del nastro oggi (ore 18,30) alla galleria Feu!Lab della mostra di fotografia contemporanea "Silenzi", dedicata alle opere di Sergio Marcelli e Federica Romagnoli, aperta fino al 17 giugno con orario 18 -21 alla nuova galleria di viale Trieste 13. La mostra metterà in luce il talento e la creatività di due artisti eccezionali, e avrà come tema principale il nudo artistico in bianco e nero, ma saranno esposte anche suggestive nature morte. In concomitanza con la mostra è previsto un workshop di due giorni sulle tecniche fotografiche e il processo creativo dei due artisti. Il 15 giugno si tratteranno le basi teoriche del nudo artistico alla presenza di una modella, mentre il 16 si parlerà di post-produzione. È necessaria la preiscrizione al 328 702 4853 e il costo è di 90 euro.