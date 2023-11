Una mostra in memoria di Nilde Iotti: alle 11 il taglio del nastro

Nilde Iotti, una mostra per la prima donna presidente della Camera dei Deputati. Appuntamento per oggi, alle 11, al Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli. A fare gli onori di casa, il sindaco Marco Sebastianelli e l’omologa di Monterubbiano, Meri Marziali. Diciotto artiste, di cui 16 fotografe, una pittrice e una scultrice, renderanno omaggio alla figura di Leonilde Iotti, interpretando, con le loro opere, tematiche importanti e significative della prima donna in Italia ad aver ricoperto il ruolo di terza carica dello Stato. "La mostra vuole dare un contributo da trasmettere ai giovani e alle giovani non solo per valorizzare una madre costituente come Nilde Iotti ma per far vivere valori, a partire da quello primario dell’uguaglianza, che la Iotti ha seminato e fatto crescere nella storia del nostro Paese", sostengono la sindaca Marziali e la sua vice, l’assessore alla pari opportunità Silvia Romanelli. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Monterubbiano, la fondazione Nilde Iotti e l’associazione Carlo Emanuele Bugatti-Amici del Musinf. L’iniziativa è patrocinata dalla Commissione per le pari opportunità della Regione e dalla provincia di Fermo. La mostra ´Nilde e il principio d’uguaglianza’, a ingresso gratuito, ha avuto la sua prima tappa a marzo, a Monterubbiano, ed è ospitata oggi a Trecastelli (info 071.7957851).