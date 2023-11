Una mostra ricorda. Silvia Salvarani a un anno dalla morte

Ad un anno esatto dalla sua tragica scomparsa a Milano, avvenuta il 17 novembre, una mostra ricorda Silvia Salvarani (nella foto), artista e insegnante di yoga anconetana. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Ancona, sarà inaugurata venerdì (ore 17.30) presso la Galleria ‘Magazzino Muse’ di Ancona, in vicolo degli Aranci, dove resterà aperta fino al primo dicembre. I visitatori potranno ammirare varie opere pittoriche della Salvarani, realizzate nel corso degli anni. Si tratta di opere ad acquerello, tempera e collage in acrilico di diverse dimensioni, alcune delle quali impreziosite da cornici pregiate. Il ricavato della vendita dei quadri, messi a disposizione dai familiari, sarà devoluto alla sezione anconetana dell’Anta Odv, Associazione nazionale tutela animali. Ad introdurre la figura di Silvia Salvarani e il suo percorso artistico sarà la gallerista Maria Antonietta Scarpari. La sfortunata maestra di yoga accanto alla sua attività professionale, che l’ha portata a pubblicare numerosi libri e dvd, ha sempre coltivato l’altra sua grande passione, quella artistica. L’ha perseguita nel corso degli anni attraverso varie espressioni: dalla creazione di gioielli alla pittura ad olio, dalla grafica al disegno, senza dimenticare la fotografia. Dal 2002, in particolare, Silvia Salvarani ha sviluppato una tecnica di collage nuova ed originale che rende i suoi lavori facilmente riconoscibili. L’ingresso alla mostra è libero.

rai. mon.