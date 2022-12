Una mostra sul terremoto del 1972 Le immagini per non dimenticare

Esattamente cinquanta anni fa Ancona veniva colpita da un terremoto destinato a lasciare il segno nella sua storia recente. Per ricordare quell’evento, che modificò la città non solo in senso fisico ma anche sociale e in un certo senso ‘psicologico’, l’Istituto Gramsci Marche ha organizzato una mostra, ‘1972. Ancona trema’, in corso alla Mole Vanvitelliana ad Ancona, che oggi vive un momento di particolare interesse. Si tratta di un pomeriggio in cui, dalle ore 16.30 alle 20, nella Sala Vanvitelli si alterneranno parole, immagini e materiale video per rievocare quei giorni tragici, anzi quei mesi, visto che il sisma si protrasse molto a lungo, con le scosse più forti registrate a gennaio e poi a giugno.

Alle ore 17 è prevista la visione del documentario ‘La città a chi la vive’, datato 1978. Il capoluogo marchigiano, come si diceva, subì profondi mutamenti a seguito del terremoto. Questo documentario, di particolare interesse perché inedito, racconta la città prima del sisma, per poi soffermarsi sulla successiva, difficile ricostruzione, che coinvolse in particolare il centro storico. Alla proiezione del documentario, della durata di tre quarti d’ora, seguirà la visione del cortometraggio ‘1972. Ancona trema’, a cura di Francesco Pascucci, che raccoglie tutto il materiale che la Rai registrò all’epoca, oltre a delle riprese inedite mai andate in onda.

Alle ore 18 è in programma la presentazione del catalogo della mostra, corredato da fotografie, documenti e testimonianze. A introdurlo sarà Mario Carassai.

Sono previste anche letture di alcuni dei brani contenuti nella pubblicazione. Nel corso del pomeriggio ci sarà un intervento di Paolo Marasca, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Ancona. Da ricordare che in tempi recenti è uscito un libro a firma di Massimo Parisi, ‘Metti una sera a cena con Terry. Brevissima storia del terremoto di Ancona del 1972’, che racconta l’evento con gli occhi di un bambino.

Raimondo Montesi