Una nave lunga 200 metri per oltre 1600 passeggeri: "E’ davvero la più bella"

La nave più bella della flotta collegherà l’Albania al porto dorico. Tolti i veli ieri a Durazzo, da domani sarà tecnicamente in uso per passeggeri, tir e merci lungo una delle rotte storiche del medio Adriatico. Il deus ex machina di Adria Ferries, il Cavalier Alberto Rossi, ripete un concetto: "Il nostro progetto era chiaro, sapevamo che il mercato voleva una nave come quella in cui ci troviamo in questo momento. L’abbiamo cercata a lungo e alla fine l’abbiamo trovata. AF Mia è la più bella nave in assoluto per l’Albania. Da un punto di vista tecnico interpreta quello che il mercato richiede. Non è troppo orientata né verso il servizio passeggeri né verso il traffico merci, soddisfacendo comunque entrambe le necessità". Lunga circa 200 metri, velocità massima pari a 25 nodi, capacità di oltre 1.600 passeggeri e 320 camion, 4 motori, 60mila cavalli, dotata di 240 cabine, 3 bar, self service, ristoranti, negozi di bordo, sale poltrone, area bimbi, solarium e piscina, senza dimenticare l’impatto ambientale di cinque volte inferiore rispetto al limite stabilito dalla norma internazionale. "Con queste caratteristiche rispondiamo a una necessità venuta alla luce proprio la scorsa estate quando l’Albania si è affermata come destinazione turistica tra le più gettonate del Mediterraneo".

"Sono venuto in Albania per la prima volta nel 1992 con degli aiuti per un Paese all’epoca in grande difficoltà – ha ricordato Rossi – dal 2004 assicuriamo collegamenti regolari da

Ancona e da Bari. In questi anni abbiamo seguito il mercato, adeguandoci alle esigenze che mutavano. E credo che abbiamo contribuito a rinforzare i legami tra Italia e Albania. Un Paese che è stato corteggiato da tanti, ma che è sempre rimasto fedele all’Italia".