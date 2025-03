Una notte "bestiale". A passeggio lungo il Viale o sulle strisce pedonali: cinghiali show in centro

Una notte con i cinghiali in giro per la città. Due ungulati, di stazza medio grande, sono stati protagonisti di una lunga passeggiata tra le 20 di giovedì e l’una di ieri. Una passeggiata che è iniziata da via Torresi per arrivare fino al centro, scorrazzando lungo il ponte della Ricostruzione, via De Gasperi, il Viale della Vittoria, piazza Diaz e perfino davanti al Comune per proseguire poi in direzione piazza Cavour. A documentare la loro presenza ci hanno pensato i cittadini che si sono ritrovati i cinghiali accanto, sui marciapiedi, prudenti come il migliore pedone dotato di senso civico visto che per attraversare strade e incroci hanno utilizzato le strisce pedonali e con le automobili ferme ai semafori rossi. La loro presenza è stata vissuta come uno spettacolo della natura, qualcuno ci ha subito ironizzato sui social network, doppiando il sottofondo con voci in dialetto anconetano e con le quali hanno fatto parlare i cinghiali alla disperata ricerca di un bar aperto per prendersi anche solo un gelato. Ma nella lunga passeggiata si era fatta ormai mezzanotte e di pubblici esercizi per fermarsi a ristorarsi non ce ne erano molti aperti.

Il primo avvistamento è stato in via Torresi, attorno alle 20, sono passati davanti ad una pizzeria e c’è chi ha chiamato i carabinieri per segnalare la loro presenza. La coppia di ungulati poi ha raggiunto il Piano, sgambettando fino al ponte della Ricostruzione e passando davanti all’ingresso della Sala Bingo per proseguire poi, come due comuni pedoni, verso la rotatoria di piazzale Europa e via Martiri della Resistenza. Per arrivare in centro, fino al viale della Vittoria, potrebbero aver imboccato perfino la galleria Risorgimento. Sul viale sono arrivati da via Trieste. Un cittadino, poco dopo la mezzanotte, li ha immortalati mentre attraversavano la strada all’altezza dello stadio Dorico, dove si trova quello che ormai gli anconetani chiamano l’albero della pace, con le madonnine incastonate nella corteccia. Da lì hanno proseguito verso piazza Diaz, al centro del Viale alberato, superando l’installazione della mostra fotografica che ritrae gli animali del mondo, per giungere fino al bar Diana. Aspettando il verde del semaforo pedonale hanno attraversato sulle strisce pedonali, come i Beatles nella storica fotografia fatta più di 50 anni fa a Londra, ad Abbey Road, diventata la copertina dell’omonimo album nel pieno del successo del gruppo britannico composto da John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison.

Video e foto ieri sono diventati virali e sono girate sui social e sulle chat di mezza Ancona. I due cinghiali, che potrebbero essere gli stessi avvistati a Posatora e in via Flaminia nei giorni scorsi, non erano spaventati. Qualche cittadino voleva chiamare i vigili del fuoco per farli catturare. Qualcuno è riuscito ad intuire che fossero due maschi. Altri hanno provato a fischiare per attirare la loro attenzione. Una delle scene più belle che la città abbia mai vissuto.