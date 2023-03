Una ‘notte d’amore’ con Favino La folla lo acclama: "Che emozione"

"Non è scontato vedere tanta gente per un film italiano. Ma che film! L’amore per il cinema porta il nostro attore più rappresentativo in giro per le sale".

Così Massimiliano Giometti introduce Pierfrancesco Favino, ospite sabato della multisala della Baraccola per la proiezione di ‘L’ultima notte di Amore’. Ad accoglierlo, applausi e ovazioni. Lui, con l’aria da anti star consapevole di esserlo, una star, replica: "Posso permettermelo perché il film è bello. Se no me ne sarei vergognato, e non sarei venuto. Invece me la tiro anche un po’, perché so che non vi deluderemo. Di solito per dire che un film italiano è bello si dice: non sembra un film italiano. Questo invece vuole proprio essere un film italiano. E’ un film Dop, girato quasi tutto su pellicola, fatto pensando a chi lo avrebbe visto". A Favino non manca il gusto per la battuta. "Volevo dire ai signori costretti dalle mogli a portarle al cinema che Amore è solo un cognome. Anzi, il film è più per i loro che per le signore. Anche se l’amore c’è, ed è un motore fondamentale del film". Risate e applausi dalla platea. "Io faccio film pensati per il cinema - prosegue Favino -. E voi, che siete così tanti, renderete ancora più bello questo. Perché quando si entra in una sala con poche persone ci si deprime. Invece quando si è in tanti, le emozioni diventano contagiose. E sono emozioni che si provano solo qui. Un complimento che ho ricevuto è stato: che bello non dovere aver messo in pausa il film. E’ il gusto di non essere disturbato da un sms, o dai figli. Un film visto in sala è una delle cose che vale ancora la pena di condividere. Dobbiamo fare film che facciano scordare i telefonini con cui adesso voi mi state riprendendo". Il pubblico, "colto sul fatto", prorompe in una risata che sa di divertita ammissione di colpa. Il saluto finale è semplice: "Come si diceva una volta, buona visione".

Raimondo Montesi