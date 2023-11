Una notte di Halloween con raffiche di controlli

Sono stati organizzati controlli speciali da parte dei carabinieri della Compagni di Senigallia, coordinati dal Capitano Felicia Basilicata, per il ponte di Ognissanti: attenzionata particolarmente la notte di Halloween dov’è stata garantita una forte presenza di personale impegnato sia nel Comune di Senigallia che negli altri comuni limitrofi. A Corinialdo, per garantire lo svolgimento in sicurezza della festa di Halloween, sono stati impiegati i carabinieri per il servizio di ordine pubblico con l’ausilio delle unità cinofile del Comando Provinciale di Pesaro che hanno effettuato diversi controlli. La notte di Halloween è stata quella che ha fatto registrare la maggior affluenza di pubblico ma senza registrare situazioni critiche: i militari hanno garantito anche una costante vigilanza nei pressi della discoteca "Mamamia", insieme alle altre forze di polizia.

Sono stati effettuati anche diversi controlli alla circolazione stradale per individuare automobilisti che guidavano sotto effetto dell’alcool senza rilevare irregolarità. Tra lunedì sera e martedi notte, nel complesso, per garantire il servizio di controllo a Corinaldo e Senigallia, sono stati impiegati 14 carabinieri che hanno proceduto al controllo di oltre 50 auto identificando 70 persone. Non sono state riscontrate irregolarità.