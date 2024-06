Una "Notte romantica" accende gli eventi dell’estate di Corinaldo

Inizierà con la ‘Notte Romantica’, sabato 22, l’estate di Corinaldo.

Un’iniziativa che ogni anno affascina il pubblico di tutta la regione. Fiori all’occhiello della città sono le rievocazioni storiche: tra fine giugno e inizio luglio ci sarà la ‘Contesa del Pozzo della Polenta’, mentre in agosto sarà la volta di ‘Millenarja - Scene di vita medievale.

Torna anche la fortunata proposta dei ‘Mercoledì romantici’, tra luglio e agosto, con visite guidate ed esibizioni dei gruppi storici. Spazio anche ai più piccoli con la rassegna di teatro Ambarabà e i pomeriggi alla Biblioteca Comunale, tra laboratori d’arte e letture.

A metà luglio il borgo diventa palcoscenico diffuso per le performance del ‘Festival di Danza Urbana’. Sempre a luglio ci sarà il festival ‘Esistere’, tre giornate dedicate alle relazioni tra donne e sport.

A fine mese spiccano lo spettacolo della rassegna ‘TAU Teatri Antichi Uniti’ (‘Le nozze di Antigone’ con Ascanio Celestini. E Gianluca Casadei, il 29 luglio) e il concerto del ‘Festival Organistico Internazionale’.

Grande musica anche con ‘Corinaldo Jazz’, giunta alla 26esima edizione, che proporrà tre concerti agli inizi di agosto con alcuni dei migliori musicisti italiani e internazionali.

‘Music in the Castle’, invece, porterà una serie di dj set negli angoli più belli del borgo. Agosto si chiuderà con la Festa della Birra, a cura della Pro Loco. Per gli amanti delle attività all’aria aperta c’è un ricco programma di incontri presso il Parco Selva di Boccalupo, pensati per avvicinarsi alla natura e prendersi cura di se stessi. I quattro ‘Martedì dell’Archeologia’, curati dall’Archeoclub, permetteranno di scoprire le meraviglie della storia locale. Per tutta la stagione saranno aperti i luoghi della cultura: il teatro Goldoni, la raccolta di ceramiche d’arte ‘Bojani’, la Sala del Costume e delle Tradizioni Popolari e la Civica Raccolta d’Arte ‘Ridolfi’.