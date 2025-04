Una notte speciale tra jazz e Brasile

Chiaravalle si tinge idealmente di verde e di giallo. Lo fa grazie alla quinta edizione della rassegna "Saudade do Brasil", che stasera (ore 21.15) al Teatro Giacconi regalerà grande musica agli appassionati. L’occasione è data anche dall’International Jazz Day. E non a caso musica brasiliana e jazz sono le principali passioni del sassofonista Daniele Comoglio, che presenterà il suo nuovo disco "Paradeiro", album nato da un percorso umano e musicale che affonda le radici in un viaggio in Brasile che ha lasciato un segno profondo nella poetica dell’artista. Al suo fianco ci saranno tre autentici maestri del brazilian jazz, riconosciuti a livello mondiale: il pianista Helio Alves, il contrabbassista Gili Lopes e il batterista Rafael Barata. Sono artisti dalla lunga carriera internazionale, con collaborazioni che spaziano da Joe Henderson a Rosa Passos, da Paquito D’Rivera a Eliane Elias.

"Paradeiro" rappresenta un dialogo continuo tra l’universo del jazz e la tradizione musicale brasiliana, spaziando tra samba, baião, bossa nova e afoxé, filtrati attraverso una scrittura che fonde ispirazione melodica, ricerca ritmica e sensibilità improvvisativa. Il titolo (in portoghese ‘destino’, ma anche ‘destinazione’) riflette la natura del progetto: un punto di arrivo che è al tempo stesso una nuova partenza, una sintesi di esperienze personali e influenze musicali che si sono incontrate in due sessioni di registrazione tra Prato e New York, con un approccio aperto, spontaneo e profondamente condiviso. Il concerto rappresenta per Chiaravalle non solo un’occasione per ascoltare dal vivo un’opera di grande valore artistico e musicale, ma anche un’opportunità per celebrare la forza del jazz come linguaggio globale, capace di unire culture, storie e generazioni.

Attivo da oltre tre decadi, il sassofonista e compositore ha collaborato con artisti e formazioni orchestrali dei più disparati generi, dal jazz al pop, passando per la classica. Il naturale interesse e la grande passione per diversi generi inducono Comoglio a sperimentare vari tipi di espressione musicale, arrivando a collaborare anche con cantanti pop (Celentano, Zero, Raf, Concato, Jovanotti, Elio e le Storie Tese, Tony Hadley, Gino Paoli, Paola Turci e altri). Attualmente è docente di sassofono al Conservatorio Verdi di Milano. Prima di ‘Paradeiro’ ha pubblicato due album da solista: ‘Dreaming in colour’ e ‘Travelling’. ‘Saudade do Brasil’ proseguirà al Teatro Giacconi domenica 11 maggio con il concerto del Pan-Am Latin Project.

La formazione composta da Cesare Vincenti (tromba e flicorno), Jacopo Bazzarri (vibrafono), Ludovico Carmenati (contrabbasso), Roberto Bisello (batteria) e Amedeo Griffoni (percussioni) presenterà il nuovo cd ‘Mi Barrio’, un omaggio appassionato alla musica nata negli Stati Uniti a partire dagli anni ’40 dalla fusione tra ritmi e melodie dell’America Latina e le armonie e l’improvvisazione tipiche del Jazz. Il repertorio spazierà dagli standard afrocubani, brasiliani, argentini e caraibici a composizioni originali, per un viaggio musicale attraverso le molteplici identità sonore del continente americano. La rassegna è realizzata in collaborazione con Ancona Jazz.